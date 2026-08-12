Багато видів ялівцю ростуть повільно, тому після сильної обрізки їм потрібно чимало часу для відновлення

Обрізка допомагає багатьом садовим рослинам підтримувати охайну форму, стимулювати появу нових пагонів або контролювати розмір кущів. Проте не всі вічнозелені культури добре реагують на сильне видалення гілок. Особливо обережними варто бути з повільнорослими рослинами, які довго формують нові пагони. Які рослини не варто обрізати, пише Martha Stewart.

Ялівець

Багато видів ялівцю ростуть повільно, тому після сильної обрізки їм потрібно чимало часу для відновлення. Якщо видалити зелені пагони занадто глибоко, на старій деревині нова зелень може не з'явитися.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Через це спроба надати кущу ідеальної форми іноді закінчується появою великих оголених ділянок. Якщо ялівець здоровий і не заважає проходу чи іншим рослинам, краще дозволити йому зберігати природну форму.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Туя західна

Туя західна добре підходить для живоплотів і зазвичай добре переносить помірне формування. Однак це не означає, що її можна без побоювань зрізати до старої деревини.

Особливо обережно обрізайте товсті пагони, які вже втратили зелену хвою. На таких ділянках нові пагони можуть не з'явитися, і кущ залишиться з помітними порожніми місцями.

Якщо туя росте окремо і має правильну форму, обмежтеся санітарною обрізкою та видаленням пошкоджених гілок.

Сосна болотна

Сосна болотна, або Pinus palustris, не належить до рослин, яким потрібне регулярне сильне формування. Надмірне видалення гілок створює для дерева додаткове навантаження та може негативно позначитися на його зовнішньому вигляді.

Не обрізайте здорові гілки без необхідності. Видаляйте лише пошкоджені, сухі або ті, що створюють реальну перешкоду біля будівель чи доріжок.

Юка

Юка має характерний вигляд і росте досить повільно. Молодій рослині потрібно багато часу для формування повноцінної розетки, а сильне втручання може ще більше сповільнити її розвиток.

Не обрізайте здорові листки лише заради зміни форми рослини. Видаляйте насамперед сухе, пошкоджене або хворе листя.

Також враховуйте, що деяким видам юки потрібно кілька років для досягнення зрілості та цвітіння, тому надмірна обрізка тут точно не допоможе пришвидшити розвиток.

Сукуленти

Багато сукулентів не потребують регулярної обрізки. Їхні м'ясисті листки та пагони слугують для накопичення води, тому без потреби не варто видаляти здорові частини рослини.

Обрізайте сукуленти лише тоді, коли потрібно прибрати пошкоджені або хворі частини, сформувати рослину чи отримати живці. Після зрізання дайте пошкодженій ділянці добре підсохнути, перш ніж поливати рослину.

Самшит

Самшит добре переносить формування, тому його часто використовують для живоплотів і декоративних фігур. Водночас окремий кущ не обов'язково регулярно обрізати, якщо він і без цього має привабливу форму.

Не зрізайте значну частину куща без потреби. Особливо обережно працюйте зі старими пагонами, адже повільнорослим рослинам потрібно більше часу для відновлення.

Для підтримання форми краще проводити помірну обрізку, а не намагатися кардинально змінити розмір рослини за один раз.

Карликові хвойні

Карликові хвойні цінують саме за їхню природну компактну форму та повільний ріст. Багато сортів додають лише кілька сантиметрів на рік, тому після сильного зрізання вони можуть відновлюватися дуже довго.

Не намагайтеся зробити карликові хвойні значно меншими за допомогою глибокої обрізки. Якщо зрізати пагони до ділянок без зеленої хвої, рослина може не заповнити утворені порожнини.

Найкраще заздалегідь обирати сорт відповідного розміру та підтримувати його форму мінімальним втручанням.