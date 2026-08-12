Для активного компостування поєднуйте матеріали з високим вмістом азоту та вуглецю

Наприкінці літа в саду та на городі накопичується багато рослинних решток, які можна перетворити на цінне органічне добриво. Однак просто складати все в одну купу недостатньо: для активного розкладання потрібне правильне співвідношення вологих і сухих матеріалів, повітря та достатня вологість. Що додати у серпні у компостну купу, пише RHS.

Що додати до компостної купи

Для активного компостування поєднуйте матеріали з високим вмістом азоту та вуглецю. До першої групи належать свіжоскошена трава, зелені рослинні рештки, молоде листя та частини овочевих культур після збирання врожаю. Вуглецевими матеріалами можуть бути сухе листя, солома, подрібнені гілки, картон без фарби та паперу з покриттям.

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Не складайте велику кількість одного виду відходів. Чергуйте свіжі та сухі матеріали, щоб компост не перетворився на щільну вологу масу.

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Подрібніть великі рештки

Грубі стебла, товсті пагони та гілки розкладаються значно повільніше, ніж дрібні рослинні рештки. Тому перед закладанням до компосту подрібніть їх секатором або садовим подрібнювачем.

Чим менші частини матеріалу, тим більша площа контакту з мікроорганізмами. Завдяки цьому процес розкладання відбувається активніше.

Додайте сухе листя та траву

Скошена трава є багатим на азот матеріалом, але якщо скласти її товстим шаром, вона швидко ущільнюється та може почати загнивати. Чергуйте її із сухим листям, дрібними гілочками або іншими сухими рослинними рештками.

Так ви забезпечите кращу циркуляцію повітря всередині купи та зменшите ризик появи неприємного запаху.

Стежте за вологістю

Компост не повинен бути ні пересушеним, ні надмірно мокрим. Якщо маса суха, процес розкладання сповільнюється. За надлишку води між частинками залишається мало повітря, через що органічні рештки можуть почати гнити.

Перевіряйте стан купи під час тривалої сухої погоди. Якщо матеріал пересох, зволожте його невеликою кількістю води та перемішайте.

Перемішуйте компост

Регулярне перелопачування допомагає наситити масу повітрям і рівномірно розподілити вологу. Особливо важливо перемішувати компост, якщо всередині він став дуже щільним або окремі шари залишаються майже сухими.

Наприкінці літа це також допомагає свіжим рослинним решткам швидше змішатися з матеріалами, які вже почали розкладатися.

Чого не варто класти в компост

Не використовуйте для компостування хворі рослини, уражені шкідниками або грибковими захворюваннями. Також не додавайте бур'яни з насінням, якщо ваша компостна купа не нагрівається достатньо для його знищення.

Не кладіть до звичайного домашнього компосту пластик, скло, метал, синтетичні матеріали та інші відходи, які не розкладаються природним шляхом.

Обережно ставтеся і до великих обсягів харчових відходів тваринного походження. Вони можуть приваблювати небажаних тварин і створювати неприємний запах.

Як прискорити дозрівання компосту

Щоб компост активніше дозрівав, підтримуйте правильний баланс матеріалів, не допускайте пересихання та періодично перемішуйте купу. Свіжу траву та зелені рештки поєднуйте із сухим листям, соломою або подрібненими гілками.

Не ущільнюйте матеріал ногами та не створюйте надто великі щільні шари. Компостній купі потрібне повітря, адже за достатньої вентиляції органічні рештки розкладаються ефективніше.