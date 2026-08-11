Огляньте малину та приберіть пагони, які явно висохли, зламалися або мають ознаки ураження

У серпні молоді пагони малини можуть виростати дуже високими, особливо якщо рослина отримує достатньо вологи та поживних речовин. Іноді вони справді можуть перевищувати зріст людини, через що виникає бажання одразу вкоротити верхівки. Однак робити це лише через велику висоту куща не варто. Спочатку потрібно визначити, до якого типу належить малина та для чого саме формують її пагони. Більше про це пишуть «Новини.Info».

Чи потрібно вкорочувати верхівки

Якщо йдеться про молоду малину, яка сформувала довгі здорові однорічні пагони, не поспішайте обрізати їх у серпні. Такі пагони наступного сезону можуть стати основою врожаю у звичайних літніх сортів малини.

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Верхівку можна вкоротити, якщо пагін надто довгий, слабкий, пошкоджений або його складно закріпити на опорі. Проте сильне обрізання здорових пагонів наприкінці літа без потреби може зменшити кількість плодових бруньок, які сформуються наступного року.

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Якщо рослини надто високі та нахиляються під власною вагою, краще спочатку підв'язати їх до опори. Це допоможе захистити пагони від вітру та полегшить догляд за насадженнями.

Що робити зі слабкими пагонами

Огляньте малину та приберіть пагони, які явно висохли, зламалися або мають ознаки ураження. Не намагайтеся залишити абсолютно всі молоді паростки: надмірна загущеність погіршує освітлення та провітрювання кущів.

Слабкі прикореневі пагони, які не встигнуть добре визріти до холодів, краще видалити. Натомість сильні, здорові та добре розвинені пагони залиште для подальшого формування куща.

Працюйте гострим і чистим секатором. Робіть рівні зрізи, не розчавлюючи тканини рослини.

Чому не варто обрізати всю малину однаково

Правила обрізання залежать від того, чи це літня, чи ремонтантна малина. У літніх сортів однорічні пагони зазвичай залишають для плодоношення наступного року, тоді як ремонтантні сорти можуть плодоносити на пагонах поточного сезону.

Тому перед обрізанням визначте сорт або хоча б з'ясуйте, коли саме кущ плодоносить. Якщо зробити сильне обрізання без урахування особливостей сорту, можна ненавмисно позбутися частини майбутнього врожаю.

Як доглядати за малиною в серпні

У кінці літа стежте за вологістю ґрунту, особливо під час тривалої спеки. Поливайте малину так, щоб вода проникала до кореневої зони, але не допускайте постійного застою вологи.

Регулярно прибирайте бур'яни та зайву поросль, яка загущує посадку. Слідкуйте, щоб між основними пагонами залишалося достатньо простору для нормального освітлення та руху повітря.

Не варто без потреби давати великі дози азотних добрив наприкінці літа. Надмірне стимулювання росту може завадити пагонам своєчасно визріти перед холодами.

Коли верхівки все ж можна вкоротити

Якщо молодий пагін надзвичайно довгий, тонкий і не встигає нормально визріти, його можна дещо вкоротити. Також обрізання доречне, коли верхівка пошкоджена або підсохла.

Але здорові міцні пагони не варто обрізати лише через те, що вони виросли вище людини. Краще підв'язати їх і залишити до відповідного часу формування куща.