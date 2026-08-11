Після збирання врожаю зверніть увагу на те, яким був ґрунт на грядці

Рівна, гладка та довга морква формується лише за сприятливих умов. Якщо під час збирання врожаю замість звичних коренеплодів ви знаходите роздвоєні або химерно вигнуті екземпляри, причину часто варто шукати не в насінні, а в землі. Як виростити рівну моркву, пишуть «Новини.Info».

Чому морква розгалужується

Головна умова для формування рівного коренеплоду – пухкий ґрунт на достатню глибину. Молодий корінь повинен безперешкодно проникати вниз, поступово потовщуючись. Якщо на його шляху трапляється камінь, тверда грудка землі або ущільнений шар, він змушений змінювати напрямок росту.

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Саме тому морква, вирощена на важкому або погано підготовленому ґрунті, часто має кілька відгалужень. Коренеплід ніби обходить перешкоду, через що в результаті набуває незвичної форми.

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Проблема може виникати й через надмірне зволоження. Якщо земля довго залишається мокрою та погано пропускає повітря, коренева система розвивається гірше. Не менш небезпечні й протилежні умови — тривале пересихання з подальшим дуже рясним поливом. Різкі зміни вологості створюють додаткове навантаження на рослини.

Яким має бути ґрунт

Для моркви найкраще підходить легкий, пухкий та добре дренований ґрунт. Перед посівом його варто ретельно перекопати на достатню глибину та розбити великі грудки. Каміння, коріння бур'янів та інші тверді частинки також потрібно прибрати.

Якщо земля на ділянці важка й глиниста, її структуру покращують внесенням органічної речовини. Важливо, щоб ґрунт став не просто пухким на поверхні, а залишався придатним для росту коренеплоду на всій необхідній глибині.

Не варто висівати моркву безпосередньо в щільний свіжоперекопаний шар із великими грудками. Після підготовки ділянку бажано вирівняти, щоб насіння потрапило на приблизно однакову глибину.

Не забувайте про полив

Нерівномірне забезпечення вологою також може впливати на якість врожаю. Особливо важливо стежити за поливом у спекотний період, коли поверхня землі швидко пересихає.

Однак часті поверхневі поливи не завжди вирішують проблему. Вода повинна проникати до основної зони розташування коренів. Якщо земля то сильно пересихає, то перетворюється на надмірно вологий шар, рослини переживають постійні зміни умов.

Поливайте моркву рівномірно, орієнтуючись не лише на стан поверхні ґрунту. Перед поливом перевіряйте, наскільки сухою є земля на глибині. У спекотні дні проводьте такі роботи вранці або ввечері, коли вода випаровується повільніше.

Не перестарайтеся з добривами

Форма коренеплодів може залежати і від живлення. Надмірне внесення добрив, особливо органічних, безпосередньо перед вирощуванням моркви може спричиняти небажані зміни в розвитку коренеплодів.

Для моркви важливі не рекордні дози підживлень, а збалансоване живлення. Якщо рослини мають здорове листя, нормально розвиваються та не демонструють ознак нестачі поживних речовин, додатково вносити добрива навмання не варто.

Перед підживленням оцініть стан рослин і ґрунту. Надлишок поживних речовин не зробить моркву автоматично більшою та рівнішою.

Як отримати рівні коренеплоди наступного сезону

Після збирання врожаю зверніть увагу на те, яким був ґрунт на грядці. Якщо більшість морквин виявилася розгалуженою, варто покращити структуру землі до наступного сезону.

Підготуйте ділянку заздалегідь, ретельно розпушіть ґрунт, видаліть каміння та великі грудки. Для посіву обирайте сорти, які добре підходять до ваших умов вирощування, і не допускайте тривалого пересихання або перезволоження грядки.