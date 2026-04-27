Радять використовувати крохмальний розчин

Вирощування моркви часто здається складним через необхідність проріджування. Дрібне насіння важко висіяти рівномірно, тому сходи виходять занадто густими. Проте існує простий спосіб, який дозволяє уникнути цієї проблеми. Про нього пише ТСН.

Як приготувати суміш для посіву

Для цього методу використовують крохмальний розчин. Спочатку потрібно закип’ятити один літр води. Окремо розчинити дві столові ложки крохмалю в невеликій кількості холодної води, щоб не було грудочок.

Отриману суміш тонкою цівкою вливають в окріп, постійно помішуючи. Через кілька хвилин рідина загусне. Після цього її знімають із вогню і дають охолонути.

Як підготувати насіння

Коли розчин стане кімнатної температури, його переливають у пластикову пляшку. Додають насіння моркви та добре збовтують, щоб воно рівномірно розподілилося.

Бажано залишити суміш приблизно на добу. За цей час насіння вбирає вологу і швидше проростає після висівання.

Як правильно сіяти моркву

На підготовленій грядці формують борозни з відстанню близько 15 сантиметрів між рядами. Перед посівом їх потрібно добре полити.

У кришці пляшки роблять невеликий отвір, щоб зручно контролювати подачу суміші. Потім крохмальний розчин із насінням рівномірно виливають у борозни.

Завдяки густій консистенції насіння одразу розташовується на оптимальній відстані — приблизно 5–7 сантиметрів одне від одного.