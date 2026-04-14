Кукурудза є теплолюбною культурою, яка гостро реагує на холод. Саме тому поспішати з посівом навесні не варто. Оптимальний період настає через два-три тижні після завершення останніх заморозків. У цей час ризик пошкодження молодих рослин значно зменшується. Коли садити кукурудзу, пише Martha Stewart.

Особливо важливо звертати увагу на нічну температуру. Якщо вона опускається нижче +10 градусів, сходи можуть постраждати або взагалі не з’явитися.

Якою має бути температура ґрунту

Для успішного проростання насіння ґрунт має добре прогрітися. Мінімальний показник становить приблизно +16 градусів. У холодній і вологій землі насіння може загнивати, що призведе до втрати частини врожаю.

Щоб не помилитися, варто перевіряти температуру за допомогою спеціального термометра. Також природними підказками є активний ріст трави та поява листя на деревах.

Що буде, якщо посіяти надто рано або пізно

Занадто ранній посів може призвести до загибелі сіянців через нічні заморозки. Навіть короткочасне похолодання здатне знищити ніжні паростки або значно сповільнити їх розвиток.

Запізнення з посівом також небажане. У такому випадку рослини можуть не встигнути повністю сформувати качани. Крім того, спека під час цвітіння негативно впливає на запилення.

Корисні поради для щедрого врожаю

Кукурудзу краще висівати не поодинокими рядами, а невеликими блоками. Це покращує процес запилення і сприяє формуванню повноцінних качанів.

Перед посівом бажано внести органічні добрива або компост. Родючий ґрунт забезпечить швидкий ріст і міцність рослин. Також важливо обрати добре освітлену ділянку, адже культура потребує багато сонця.