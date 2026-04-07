Редис вважається одним із найперших овочів весняного сезону, який швидко дозріває і не потребує складного догляду. Проте навіть за сприятливих умов він іноді виростає гірким або з порожнинами всередині. Такі проблеми найчастіше пов’язані не з насінням, а з помилками у вирощуванні. Щоб отримати соковитий і хрумкий урожай, важливо враховувати основні потреби цієї культури. Про це детальніше пише Agronews.

Неправильна температура

Редис чутливий до температурних умов. Якщо висадити його занадто рано, коли ґрунт ще холодний, рослина розвивається повільно і може втратити якість. Оптимальна температура для росту має бути не нижчою за 10–12 °C.

Недостатній полив

Одна з головних причин гіркоти – нестача вологи. При нерегулярному поливі коренеплід стає жорстким, сухим і набуває неприємного смаку. Редис потребує рівномірного зволоження без пересихання ґрунту.

Помилки з підживленням

Неправильне або несвоєчасне внесення добрив також впливає на якість урожаю. Надлишок або нестача поживних речовин може призвести до формування порожнин усередині коренеплоду. Підживлення варто проводити після появи перших листків.

Невдалий вибір сорту

Для весняного вирощування важливо обирати ранні сорти, які швидко дозрівають. Вони менш схильні до утворення порожнин і краще зберігають смакові якості. Також варто звертати увагу на стійкість до стрілкування.

Догляд за ґрунтом

Якість ґрунту має велике значення для формування редису. Легкий і добре розпушений ґрунт сприяє рівномірному росту. Додатковий догляд допомагає захистити рослини від шкідників і покращити результат.