Ідеальна відстань між насінинами – 3-5 см

Редис – один з перших овочів, який дає врожай на грядці. Зібрати власний редис можна вже в травні-червні і готувати з нього вітамінні салати. Та якщо неправильно його посадити та доглядати, овоч може витягнутися, вирости дрібним та гірким. Про найпопулярніші помилки під час вирощування редису та як їх уникнути, розповідає Ukr.Media.

Занадто рання посадка

Редис холодостійкий і витримає температуру близько +5-7°C, але проростати буде вкрай повільно або й взагалі не зійде, рослини будуть слабкі. Поживні речовини з холодного ґрунту засвоюватимуться набагато гірше. Тому найкраще висаджувати редис у теплицю, а посіви на ніч закривати плівкою.

Посів у затінені місця

Редису потрібне сонячне світло, інакше його бадилля витягуватиметься, коренеплід погано формуватиметься. В результаті чого редиска виросте дрібною і поганою.

Посів у важкий ґрунт

У важкому глинистому ґрунті редис дуже погано зростатиме, через брак повітря коренеплоди повільно розвиватимуться, зростатиме лише надземна частина. Не підійде і сильно закислений ґрунт. Ідеальний ґрунт для редиски – легкий, з нейтральною кислотністю.

Посів у ґрунт із занадто великою кількістю органікою

Всю органіку під редиску краще вносити восени. Не варто намагатися «зігріти» грядки навесні гноєм. Якщо посіяти редис у ґрунт з великою кількістю органіки, він дасть багато зелені, а коренеплоди не зав'яже. А якщо вони й виростуть, то будуть пухкими, м'якими та несмачними.

Посів у сухий ґрунт з рідкісними поливами надалі

Редис – вологолюбна культура. При нестачі вологи вона почне витягувати, коренеплоди виростуть дрібними, подовженими. Тому поливати редис потрібно регулярно при пересиханні верхнього шару ґрунту. Якщо у вас немає можливості приїжджати часто на дачу та поливати посадки, зробіть систему крапельного поливу або мульчуйте рослини. Якщо редиску поливати нерегулярно, допускати посухи, а потім переливати ґрунт, коренеплоди потріскаються. Поливати краще ввечері підігрітою водою, щоб ґрунт на довше залишався теплим.

Занадто густий посів

Ідеальна відстань між насінинами – 3-5 см. Можна спочатку посіяти його частіше, а потім прорідити. Посаджена занадто щільно редиска виросте дрібною, адже живлення та вологи їй не вистачатиме.

Посів занадто глибоко

Якщо посадити насіння занадто глибоко, воно довго сходитиме, а може і зовсім не зійти. Крім того, редиска виросте волокнистою, кострубатої форми. Оптимальна глибина посіву – близько 1 см.