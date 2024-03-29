Посівний календар на квітень 2024 року: що робити на городі та садити
Посівний календар на квітень 2024 має дуже багато сприятливих днів для посіву. Якщо погода порадує, то вже 1-2 квітня можна братися до роботи. У розпалі – сезон розсади, деякі сіянці вже час переселяти в теплиці або навіть у відкритий ґрунт. Багато культур ще можна посіяти на розсаду у квітні. Крім того, у квітні, більша частина днів загалом чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Детальніше про сприятливі та несприятливі дні для городніх та садових робіт – у посівному календарі «Зеленої садиби».
Посівний календар на березень 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 квітня, несприятливі – 3, 4, 7-9, 24.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 1, 2, 25-30;
- батат – 1, 2, 5, 6, 10-13, 19, 20, 25-27, 29, 30;
- морква, буряк, пастернак – 1, 2, 25-30;
- редис, редька, ріпа – 1, 2, 14, 15, 21-23, 25, 28-30;
- селера, петрушка на корінь – 1, 2, 21-23, 25-30.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 1, 2, 21-23, 25, 28-30;
- цибуля на зелень, шніт – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23;
- часник – 1, 2, 21-23, 25-30;
- цибуля порей – 1, 2, 6, 14, 15, 26-30.
Овочі до столу та на зберігання:
- томати, фізаліс – 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30;
- перець, баклажани – 10-15, 25;
- огірки – 1, 2, 10-15, 25, 29-30;
- броколі, цвітна капуста – 14, 15, 21-23;
- рання капуста, кейл – 21-23;
- середня та пізня капуста – 10, 11, 14, 15, 21-23;
- селера черешкова – 1, 2, 6, 14, 15, 26-30;
- спаржа – 10, 11, 14, 15, 21-23;
- кабачки, патисони, гарбуз – 10-15;
- баштанні – 10-15, 25;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 10-15, 21-23, 25-28;
- кукурудза – 10-14, 21-23;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 10, 11, 21-23, 26-28;
- соняшник – 10, 11, 16-18, 21-23;
- міцелій – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 25-30.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 10, 11, 14, 15, 21-23;
- шпинат – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 29, 30;
- рукола, крес, листова гірчиця – 25;
- мангольд, щавель – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30;
- кріп, петрушка, кінза – 10, 11, 14, 15, 21-23;
- базилік, материнка, розмарин – 14, 15, 19-23;
- лікарські та чайні культури – 14, 15, 19-23;
- мікрозелень – 5, 6.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 10-15, 25;
- яблуня – 1, 2, 10, 11, 26-30;
- груша, айва – 1, 2, 10, 11, 21-23, 29, 30;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1, 2, 10, 11, 21-23, 26-30;
- черешня – 10, 11, 16-18;
- волоський горіх, фундук – 10, 11;
- калина, шипшина, горобина – 10, 11, 14, 15, 26-28;
- обліпиха – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 26-28;
- глід – 10, 11, 25;
- смородина – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14-18, 25, 29, 30;
- малина, ожина – 10-15, 25;
- аґрус – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 25, 29, 30;
- виноград – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-28.
Декоративні рослини:
- газони та ґрунтопокривні рослини – 12, 14, 15, 19, 20, 26-28;
- сидерати – 12, 14, 15, 19, 20, 26-28;
- однорічники – 14, 15, 19-23;
- цибулинні та бульбові – 1, 2, 5, 6, 10-13, 19, 20, 25-27, 29-30;
- трав’янисті багаторічники – 14, 15, 19-23;
- хвойні – 19, 20;
- живі огорожі – 16-20;
- чагарники та дерева – 10, 11, 14-20, 26-28;
- ліани – 12, 13, 19, 20, 26-28.
Найкращі дні для садових робіт у квітні 2024:
- сапання та інші роботи з ґрунтом – 3-5, 7-9, 24, 25;
- пророщування насіння – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30;
- пікірування, проріджування – 1, 2, 21, 22, 29, 30;
- поливи – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30;
- підживлення органічними добривами – 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30;
- підживлення мінеральними добривами – 10, 11, 14, 15;
- обрізка, омолодження, формування – 8, 24-30;
- компостування – 14, 15, 24;
- прищипка, пасинкування – 8, 10, 11, 14, 15, 21-23;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 3-5, 7, 8, 12, 13;
- захист від гризунів – 12, 13, 19, 20;
- профілактичні обробки – 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28;
- заготівля живців – 10, 11, 14, 15, 21-23;
- щеплення та окулювання – 1, 2, 5, 6, 8, 14, 15, 29, 30;
- чищення та обробка кори – 3, 4, 16-18;
- прибирання, ремонт – 3, 4, 7, 8, 16-28;
- обробка та ремонт теплиць та парників – 5, 6, 8, 16-18, 24;
- робота з водоймами – 1, 2, 25;
- корчування – 3-5;
- встановлення та ремонт опор – 12, 13, 19, 20, 26-28;
- засолювання, квашення – 9-11, 16-18.