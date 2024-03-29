У квітні треба встигнути приділити увагу декоративному і плодовому саду

Посівний календар на квітень 2024 має дуже багато сприятливих днів для посіву. Якщо погода порадує, то вже 1-2 квітня можна братися до роботи. У розпалі – сезон розсади, деякі сіянці вже час переселяти в теплиці або навіть у відкритий ґрунт. Багато культур ще можна посіяти на розсаду у квітні. Крім того, у квітні, більша частина днів загалом чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Детальніше про сприятливі та несприятливі дні для городніх та садових робіт – у посівному календарі «Зеленої садиби».

Посівний календар на березень 2024 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 квітня, несприятливі – 3, 4, 7-9, 24.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 1, 2, 25-30;

батат – 1, 2, 5, 6, 10-13, 19, 20, 25-27, 29, 30;

морква, буряк, пастернак – 1, 2, 25-30;

редис, редька, ріпа – 1, 2, 14, 15, 21-23, 25, 28-30;

селера, петрушка на корінь – 1, 2, 21-23, 25-30.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 1, 2, 21-23, 25, 28-30;

цибуля на зелень, шніт – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23;

часник – 1, 2, 21-23, 25-30;

цибуля порей – 1, 2, 6, 14, 15, 26-30.

Овочі до столу та на зберігання:

томати, фізаліс – 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30;

перець, баклажани – 10-15, 25;

огірки – 1, 2, 10-15, 25, 29-30;

броколі, цвітна капуста – 14, 15, 21-23;

рання капуста, кейл – 21-23;

середня та пізня капуста – 10, 11, 14, 15, 21-23;

селера черешкова – 1, 2, 6, 14, 15, 26-30;

спаржа – 10, 11, 14, 15, 21-23;

кабачки, патисони, гарбуз – 10-15;

баштанні – 10-15, 25;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 10-15, 21-23, 25-28;

кукурудза – 10-14, 21-23;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 10, 11, 21-23, 26-28;

соняшник – 10, 11, 16-18, 21-23;

міцелій – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 25-30.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 10, 11, 14, 15, 21-23;

шпинат – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 29, 30;

рукола, крес, листова гірчиця – 25;

мангольд, щавель – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30;

кріп, петрушка, кінза – 10, 11, 14, 15, 21-23;

базилік, материнка, розмарин – 14, 15, 19-23;

лікарські та чайні культури – 14, 15, 19-23;

мікрозелень – 5, 6.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 10-15, 25;

яблуня – 1, 2, 10, 11, 26-30;

груша, айва – 1, 2, 10, 11, 21-23, 29, 30;

абрикос, вишня, слива, персик – 1, 2, 10, 11, 21-23, 26-30;

черешня – 10, 11, 16-18;

волоський горіх, фундук – 10, 11;

калина, шипшина, горобина – 10, 11, 14, 15, 26-28;

обліпиха – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 26-28;

глід – 10, 11, 25;

смородина – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14-18, 25, 29, 30;

малина, ожина – 10-15, 25;

аґрус – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 25, 29, 30;

виноград – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-28.

Декоративні рослини:

газони та ґрунтопокривні рослини – 12, 14, 15, 19, 20, 26-28;

сидерати – 12, 14, 15, 19, 20, 26-28;

однорічники – 14, 15, 19-23;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 5, 6, 10-13, 19, 20, 25-27, 29-30;

трав’янисті багаторічники – 14, 15, 19-23;

хвойні – 19, 20;

живі огорожі – 16-20;

чагарники та дерева – 10, 11, 14-20, 26-28;

ліани – 12, 13, 19, 20, 26-28.

Найкращі дні для садових робіт у квітні 2024: