Підгодівлею полуниці потрібно зайнятися наприкінці березня – на початку квітня

Весна – найважливіший час для старту вегетації будь-яких культур, і полуниця не є винятком. Щоб отримати багатий врожай цієї ягоди, потрібно відповідально поставитися до цього процесу. Яких добрив потребує полуниця навесні, інформує Ukr.Media.

Підгодівлею полуниці потрібно зайнятися наприкінці березня – на початку квітня. Весняне підживлення для суниці садової готується з декількох інгредієнтів і вноситься під корінь.

Потрібно взяти 3 г марганцівки, ½ ч. л. борної кислоти, 1 ст. л. сечовини і ½ склянки деревної золи. Ці інгредієнти потрібно з'єднати з 10 л води. Цей розчин містить усі необхідні поживні компоненти, які потрібні полуниці на початку сезону.

Під корінь кожного кущика вноситься не менше 500 мл розчину. Попередньо на ділянці потрібно прибрати мульчу, засохле листя та інше сміття. Якщо ґрунт встиг висохнути, то полуницю варто полити звичайною водою перед внесенням підживлення. Якщо земля сира, то в цьому немає необхідності.