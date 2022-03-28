Рослини, які отримали надлишок добрив, подарують несмачні і некорисні ягоди

Як тільки сильні морози залишилися позаду і полуниця почала потроху оживати, пора братися до роботи. Як правило, її рідко вкривають на зиму, але часто мульчують. То ж перше, що потрібно зробити з полуницею навесні, – прибрати або укриття, або стару мульчу і всі рослинні залишки, які перезимували на грядках. Наступні кроки розповідає «Зелена садиба».

1. Обрізка кущів.

Перед обрізкою огляньте кожну рослину і оцініть її стан та характер зростання. Здорові кущики полуниці обрізують обережно гострим інструментом, щоб не пошкодити центр куща і молоді паростки.

В першу чергу видаляємо все старе і засохле листя по периметру кожного куща, а потім – вуса і молоді розетки, які відросли за осінь. Обрізування вусів полуниці краще відкласти на той момент, коли матимете час і натхнення їх висадити на місце рослин, які не пережили зиму.

2. Турбота про ґрунт.

Полуниця любить родючу пухку землю, тому її слід посапати відразу, як достатньо просохне земля. Проте працювати сапкою чи плоскорізом треба обережно, бо коріння полуниці розташоване близько до поверхні і пошкодити його дуже легко одним необережним рухом. Сапати навколо самих кущів треба акуратно і неглибоко, а ось міжряддя бажано розпушити приблизно на 10 см. Важливо в процесі не розкидати землю навкруги і не засипати нею центр кущів.

Після сапання коректують глибину зростання кущів полуниці – одні з них за зиму оголили коріння, інші опустилися відносно рівня ґрунту. Перші треба акуратно огорнути землею, другі – обережно підняти, звільнивши від землі точку зростання полуниці.

3. Профілактичні обробки.

В ясний день зранку чи ввечері, коли середня температура повітря встановиться приблизно на рівні +5°С, полуницю треба обробити системним фунгіцидом. Як правило, достатньо бордоської рідини, розведеної за інструкцією (концентрація 1-2%). Можна використати і мідний купорос, колоїдну сірку, біофунгіциди чи інші препарати, яким ви довіряєте (наприклад, «Фітоцид», «Фітоспорин», «Фундазол» і інші). Якщо минулого сезону полуниця була сильно вражена хворобами, то обробити її цієї весни треба більш сильними препаратами, ніж попередньої.

4. Підживлення.

Весняне підживлення проводять в два етапи – під час пробудження кущиків і в період бутонізації. Починати підживлення полуниці потрібно, коли почнуть розвертатися листочки, грядки з полуницею вже прибрані, а ґрунт – розпушений. Навесні підживлення має бути мінімальним: краще недогодувати, ніж перегодувати. Рослини, які отримали надлишок добрив, подарують несмачні і некорисні ягоди.

Перше підживлення – завжди азотне. З мінеральних добрив підійде аміачна селітра чи карбамід – 1 ст. л. на 10 л води на 10-20 кущиків (чим бідніший ґрунт, тим більше добрив) або 1 ст. л. на кожен квадратний метр, якщо добриво не розводять водою, а заробляють в землю. З органічних добрив можна використати курячий послід чи коров’як: приблизно 1 кг речовини на 10 л води, настоювати 4 доби і розводити при поливі під корінь 1 до 5.

Друге підживлення – в період бутонізації, ближче до літа. У цей період треба використовувати калійні добрива – 1 ч. л. на 10 л води на 10-20 кущиків. Дуже гарне калійне органічне добриво – деревний попіл. Зазвичай жменю попелу висипають прямо під кущик, але особливо полуниці подобається позакореневе підживлення попелом. Треба настояти добу-дві 1 кг попелу в 10 л води, процідити та щедро обприскати кожен кущик. Таке підживлення є ще й хорошою профілактикою проти шкідників.

5. Полив.

Не поливати полуницю весною можна собі дозволити тільки тоді, коли весна дуже волога і сира. В іншому випадку перший полив треба провести, коли земля просохне на глибині приблизно 25 см. Копнули на заступ лопати, згребли в долоню землю з ямки, якщо розсипається – полуницю треба вже поливати. Якщо дощів мало або нема, полуницю треба поливати приблизно раз на тиждень (на піщаній землі – частіше) до початку цвітіння.

Правила поливу:

краще рідше, але глибше (на глибину приблизно до 40 см);

зранку або ввечері;

за можливості – відстояною водою;

до цвітіння полуницю краще поливати не під корінь, а методом дощування.

6. Мульчування.

Мульча на грядках з полуницею дозволяє обійтися без регулярного сапання, зменшує кількість поливів, захищає рослини від перегріву в спеку. Багато садівників вирощують сьогодні полуницю під агрополотном і з крапельним поливом. Це дуже хороший варіант, який фактично весь догляд за полуницею весною зводить до обрізки кущів, профілактичної обробки та підживлення.

7. Посадка нових кущів.

Якщо частина кущів була за зиму втрачена, зволікати з посадкою нових рослин не варто. Треба встигнути на початок вегетації, коли у полуниці ще не почали масово відростати листочки. Як правило, це кінець березня-початок квітня.

Досаджуючи кущики полуниці з тих розеток, які виросли з вусів і вкорінилися за осінь, важливо дотримуватися кількох правил:

висаджувати одразу після викопування;

по можливості земляну грудку зберігати цілою;

слідкувати за рівнем заглиблення і враховувати, що з часом розетка усядеться при поливах.

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