Один з факторів успіху у вирощуванні полуниці на підвіконні чи балконі – вибір сорту

Багато хто використовує балкон для вирощування квітів, цитрусових і зелені, проте цим можна не обмежуватися – на балконі чи підвіконні цілком можна вирощувати і полуницю. Які сорти для цього пасують та як доглядати ягідні кущі, розповідає «Дім і сад».

Які сорти обрати

Один з факторів успіху у вирощуванні полуниці на підвіконні чи балконі – вибір сорту. На підвіконні добре себе почувають Регіна, Олександрія, Лорд, Флоренс, Саріал, Алюба, Роман, Лізонька, Тоскана.

Найбільшою популярністю користуються такі сорти:

Спокуса – ампельна ремонтантна полуниця;

Алі-Баба – потішить великою кількістю солодких ароматних ягід середнього розміру;

Рожева мрія – гібрид, який надзвичайно швидко дозріває, невибагливий у догляді, стійкий до хвороб і дає багато великих ягід, які прекрасно підходять для заморожування;

Чаровниця – має пишні рожеві квітки і солодкі подовжені плоди;

Балконний потік – сорт німецької селекції, стійкий до грибкових захворювань;

Барон Солемахер – невибагливий і простий у догляді;

Королева Єлизавета – рекордсменка з врожайності і ваги соковитих ягід, але дуже вибаглива у догляді;

Домашній делікатес – заслужив визнання завдяки чудовому смаку невеликих за розміром соковитих плодів.

При виборі віддавайте перевагу ремонтантним дрібноплідним самозапилювальним сортам – у цьому випадку полуниця вдома буде у вас цілий рік без особливих зусиль.

У чому вирощувати

Місце для посадки вибирають, орієнтуючись на сортові особливості. Ампельну полуницю садять в підвісні кашпо, кущову – у горщики, ящики і вазони обсягом 3-5 л. Головне – слід передбачити в них зливні отвори і дренажний шар товщиною 4-5 см. Ефектно виглядають багатоярусні конструкції: нижні поверхи з компактними прямими кущиками, а верхні – з рослинами, що в’ються.

Ґрунт для вирощування полуниці в домашніх умовах повинен бути повітряним, легким і родючим. Склад зазвичай варіюється, але найчастіше субстрат включає торф, пісок, дернову землю, перегній. Не зайвим буде додати в ґрунт «Фітоспорин», перліт і біогумус.

Секрети отримання здорової розсади

Щоб зібрати урожай полуниці в домашніх умовах в перший рік культивування, насіння сіють на розсаду в січні. Акуратно розкладіть насіння на поверхні поживного ґрунту, злегка зволожте і накрийте плівкою. Зробіть в укритті кілька отворів, щоб конденсат не потривожив паростки. Терміни проростання варіюються від 7 до 30 днів. Для прискорення процесу насіння піддають стратифікації – витримують в холодильнику при плюсовій температурі протягом 1 тижня.

Після появи сходів розсадні касети переносять на світло. При короткому світловому дні їх досвічують лампою. Формування 2-3 повноцінних листочків – сигнал до пікіровки. Розсаду пересаджують в окремі стаканчики з непрозорого пластику – сонце діє на корені незміцнілих кущиків згубно. На постійне місце рослини, що підросли, пересаджують відразу ж після формування 6-8 листочків. Сходи регулярно проріджують і поливають теплою відстояною водою з додаванням «Корневіну».

Правила догляду

Полуниця потребує поливів, підгодівлі і обрізки. Поливати слід часто, але при цьому не допускати надмірного зволоження. Для профілактики розвитку захворювань кожні 7-10 днів додавайте у воду «Фітоспорин». У спекотну погоду обприскуйте кущі щодня. Постійно стимулюйте плодоутворення – зрізайте вусики і сухе листя. Кожні 14 днів пригощайте кущі комплексними мінеральними добривами.

Якщо посаджені сорти не є самозапилювальними, то приготуйтеся попрацювати бджілкою. Деякі переносять весь тягар відповідальності на вентилятор, але практика показує, що запилювати краще самостійно – м’яким пензликом для малювання або пухнастою грудочкою вати.

Полуниця в домашніх умовах прекрасно витримує зиму на заскленій лоджії. А ось на відкритому балконі залишати її не варто – краще перенести у світле прохолодне місце.