Молочай-різдвяник потребує регулярного поливу та розсіяного світла

Зима асоціюється з паузою та відмиранням, проте природа має виключення. Насправді існує немало рослин, які найкраще виглядають саме в зимовий період, проте водночас не є дуже екзотичними та важкодоступними. Польський портал Onet та «Зелена садиба» розповідають про вісім кімнатних рослин, які цвітуть саме взимку та зможуть прикрасити ваш дім у холодну та похмуру пору.

Шлюмбергера, або різдвяник, різдвяний кактус

Ця рослина цвіте у листопаді-грудні, повністю змінюючи свій вигляд завдяки яскравим квітам червоних відтінків. Різдвяник любить світлі приміщення, проте не має перебувати під прямими сонячними променями. Він віддає перевагу більш низькими температурам та не переносить надмірний полив.

Чорний чемерник, або різдвяна троянда

Зазвичай цвіте приблизно в новорічний період. Любить тінь, проте погано переносить вітер, посуху. Досить стійкий до морозів, тому цю рослину можна без страху тримати на балконі та підвіконні взимку.

Молочай-різдвяник, або пуансентія

Багаторічна рослина родом з Мексики, яка цвіте в грудні-лютому. Проте її найбільшою окрасою є не квіти, а різнокольорові приквітки – переважно яскраво-червоні, проте є сорти з жовтими, рожевими, пурпуровими та двокольоровими. Молочай-різдвяник потребує регулярного поливу та розсіяного світла. Майте на увазі, що сік цієї рослини – отруйний і може викликати подразнення шкіри.

Каланхое

Ця рослина зацвітає тоді, коли день стає коротшим за ніч. Каланхое не можна ставити біля радіатора опалення, підвіконня – теж не найкраще місце, бо квітка не любить протягів. Перелив для каланхое дуже небезпечний, бо стебло може загнисти, проте рослина досить довго може жити без води. Віддає перевагу нижчим температурам.

Сенполія, або африканська фіалка, узамбарська фіалка

Ідеальна кімнатна квітка на зиму. По-перше, саме в цей період вона цвіте, а по-друге, її не лякає близькість радіатора та сухе повітря.

Цикламен

Виглядає не менш ефектно, ніж сенполія, проте є більш вибагливим у догляді. Цикламен не любить гарячого радіатора, проте і не почувається комфортно на холоді. Оптимальна температура в період цвітіння – +13-17°C. Освітлення потрібне інтенсивне, для довготривалого цвітіння також треба уникати протягів та перепадів температури. Потребує щорічної пересадки в кінці травня.

Орхідея, або феленопсис

Орхідей існує багато видів, і лише деякі з них цвітуть взимку. Саме такими є феленопсиси. Це досить ніжні та вибагливі квіти, проте їхній вигляд компенсує ваші старання.

Гіппеаструм

Якщо більшість кімнатних цибулинних квітів заради цвітіння взимку доводиться спеціально виганяти, то гіппеаструм квітне в цей період традиційно завжди. Ці рослини вважаються чи не найпростішими кімнатними цибулинними квітами: забезпечивши їм 6-8 тижнів спокою в прохолоді, можна легко добитися цвітіння. Водночас гіппеаструми люблять стабільну температуру близько 21 градуса під час всієї вегетації і прохолоду під час цвітіння, цвітуть тільки на яскравому освітленні і не виносять протягів.

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