Без правильного догляду та умов утримання орхідеї можуть досить легко захворіти та загинути

Тропічні орхідеї – одні з найулюбленіших та найбажаніших кімнатних квітів. Придбати їх не проблема, проте без правильного догляду та умов утримання вони можуть досить легко захворіти та загинути. Як правильно доглядати орхідеї, ми вже писали раніше, а тепер розповімо про основні хвороби цих квітів та як з ними боротися – щоб розпізнати перші ознаки захворювання та попередити загибель квітки.

Захворювання через неправильне освітлення

Багато видів орхідей вимогливі до тривалості та інтенсивності світлового дня. Якщо цією умовою знехтувати, можна зіткнутися з низкою проблем:

зменшення розмірів листків;

розвиток деформованих та слабких паростків;

відсутність цвітіння;

зміна інтенсивності забарвлення листя;

загальна слабкість та низький імунітет рослини.

Попри те, що орхідеї – світлолюбні рослини, вони не виносять тривалого впливу прямих сонячних променів: у такому випадку на листі можуть бути опіки. Після зими до яскравого весняного сонця рослини мають адаптуватися поступово. При використанні додаткових джерел світла (наприклад, фітоламп) необхідно стежити, щоб між ними та квітами була достатня відстань, щоб уникнути термічних опіків.

Хвороби через неправильний полив

Кожен вид, навіть деякі сорти орхідей одного виду можуть потребувати різних обсягів води і періодичності поливу. При надмірному зволоження можуть загнити корені та шийка рослини, і тоді врятувати орхідею досить складно.

Також на листі можуть з’явитися мокрі плями через тривалий контакт з водою або при впливі низьких температур і вологи. Мокрі плями дуже небезпечні для рослини, і якщо вони з’явилися, необхідно відразу видалити частину листка або увесь, якщо набряк занадто великий. Зрізи обробляють антисептиком.

У літній період багато сортів погано реагують на посуху та високі температури. Листя без своєчасно поливу починає втрачати тургор і сильно стоншується, рослина починає поступово скидати його.

Хвороби через низьку температуру

У зимовий період фахівці рекомендують утримуватися від придбання квітів, оскільки під час їхнього транспортування велика ймовірність пошкодження та обмороження. Це можна побачити на листових пластинах, які покриваються мокрими плямами. Обмороження може статися й у домашніх умовах: якщо горщики стоять на підвіконні і вікно часто відкривається для провітрювання в зимовий час. Як рятувати квітку в такому випадку, описано вище.

Грибкові хвороби

При покупці орхідеї на листових пластинах можна часто зустріти невеликі горбики округлої форми, які мають світле забарвлення. Це симптом грибкової хвороби. Горбики є грибницею, тому їх не рекомендується розкривати, інакше спори розлетяться на інші квіти. Найкращим рішенням у цьому випадку є обробка хворих ділянок фунгіцидом. Щоб вирішити проблему кардинально, можна обрізати частину листка з грибницями.

Вірусні інфекції

Вірусні захворювання виникають найчастіше тоді, коли рослина сильно ослаблена. Небезпечні вони через те, що протягом тривалого часу можуть ніяк не проявляти себе. Крім цього, немає засобів або методів для лікування вірусів у орхідей. Якщо захворювання почало проявляти себе, рослину необхідно одразу локалізувати від решти колекції і найкраще утилізувати.

Щоб уникнути такої ситуації, рекомендується стежити за умовами утримання квітів і не допускати:

різких перепадів температур та частих переїздів кашпо;

кардинальної зміни умов вирощування;

сильної зміни вологості повітря тощо.

Найчастіше вірусні інфекції проявляються як кільцеві плями на листках, які мають світліше забарвлення, ніж саме листя. За відновлення нормальних умов такі плями не зникають. Небезпека вірусних захворювань полягає в тому, що поверх цих плям за несприятливих умов утримання може оселитися ще й грибкова інфекція.

Хвороби коріння

Коренева система орхідей потребує особливої ​​уваги. При виникненні проблем з розвитком та зростанням квітки, причинами можуть бути:

Гниття коренів. Це головний симптом того, що полив здійснюється неправильно. У результаті розвиваються бура гниль, ґрунтові грибки, фузаріоз, поширюються шкідники. У випадку початку гнилі необхідно витягнути квітку з кашпо, очистити кореневу систему від субстрату, усі ділянки, що гниють, видалити і продезінфікувати зрізи. Далі необхідно просушити рослину та посадити в новий субстрат через 8-12 годин. Наступний полив здійснюють не раніше ніж через 3-5 днів. Усихання коріння. Цей процес запускається у разі тривалої посухи. Для нарощування нових корінців використовують засоби-укорінювачі.

За матеріалами «Агромаркету»