Якщо ви придбали абсолютно здорову орхідею в горщику, то немає ніякої потреби відразу пересаджувати її

Орхідеї – одні з найпопулярніших кімнатних квітів. Як і будь-яка рослина, вона потребує періодичного пересаджування, аби якомога довше тішити своїми квітами. Та щоб не зашкодити орхідеї, робити все потрібно за певними правилами.

Коли потрібно пересаджувати орхідею

Якщо ви придбали абсолютно здорову орхідею в горщику, то немає ніякої потреби відразу пересаджувати її в інший горщик. Пересадка необхідна у таких випадках:

потрібно замінити субстрат, який зіпсувався (став ламким і крихким, має неприємний запах) або має шкідників;

коренева система орхідеї дуже розрослася та вилазить з горщика;

корені хворіють та гниють;

на вазоні та коренях утворився мох чи водорості (це ознака переливу);

рослина хитається у вазоні (це свідчить про хворі корені);

листя стало млявим та жовтим;

ви хочете розділити рослину на дві чи три.

Пересадку найкраще робити навесні, з кінця лютого і до початку спеки. Рослина якраз пробуджується від зимового спокою, але ще не дає квіти. Не варто займатися пересадкою на стадії активного цвітіння. Якщо без термінової пересадки не обійтися, краще зрізати квітконос.

Який горщик обрати

Не буде зайвим обрати більшу за розмірами ємність, оскільки туди влізе більше свіжого субстрату. Проте занадто великий вазон брати не варто. Коріння повинно вільно поміщатися у горщик, але йому не потрібно багато простору. Якщо обсяг горщика занадто великий, то субстрат після поливу довго просихає, а коріння повільно освоює новий ґрунт. Оберіть новий горщик так, щоб від коренів до стінок залишалось 1-2 см.

Найбільш відповідною ємністю для орхідеї є прозорий вазон, головна перевага якого в тому, що крізь нього можна визначити необхідність та частоту поливу. Крім того, такий вазон забезпечує доступ світла до коренів. Горщик обов’язково повинен мати дренажні отвори.

Який ґрунт підібрати

Звичайний ґрунт орхідеї не підходить. Оскільки квітка живе на деревах, то ідеальне середовище для неї – кора. Оптимальний варіант – придбати спеціальний субстрат. Його основу складає соснова кора, до якої домішують деревне вугілля, дубову, осикову кору та коріння папороті.

Субстрат можна приготувати самостійно: на дно горщика треба покласти дренаж (наприклад, керамзит або пінопласт), після чого слід заповнити горщик шаром середньої фракції, а вже на нього викласти дрібну кору з подрібненим мохом.

Що потрібно для пересадки:

вазон;

субстрат;

дренаж – шматочки червоної цегли, керамзит або осколки керамічної черепиці;

мох сфагнум для покриття верхнього шару грунту;

ємність для обробки коріння;

секатор або ножиці, знезаражені спиртом чи антисептиком;

порошок деревного або активованого вугілля для обробки коренів;

«Фітоспорін» для обробки коренів;

інсектицид (за необхідності);

палички або інший тонкий інструмент для розміщення субстрату між коренями;

паличка для підтримки квітконосу.

Процес пересадки покроково:

Підготуйте суміші препаратів. Розведіть «Фітоспорін» та інсектицид згідно з інструкцією. Насипте на дно вазона дренаж на висоту 3-5 см. Акуратно вийміть орхідею з горщика. Якщо зробити це проблематично, занурте вазон у воду на 5-10 хвилин. Видаліть з коренів зайвий ґрунт, акуратно обтрусіть або промийте під теплою водою. Дайте трохи висохнути. Огляньте коріння. Видаліть засохлі, почорнілі, гнилі відростки секатором до здорової ділянки. Також відріжте старі пожовклі листки. Якщо є засохлі кінчики на листках або квітконосі – також зріжте їх. На півгодини залиште квітку у розчині «Фітоспорін». Така обробка коренів потрібна для правильної пересадки. Якщо в субстраті були шкідники, рослину слід обробити інсектицидом. Присипте місця зрізів порошком деревного вугілля або активованим вугіллям. Це допоможе зрізам швидше затягнутися. Якщо старий ґрунт не має специфічного запаху гниття, відсутній білий наліт, а кора не розсипалася і придатна для застосування, можна не викидати його. Змішайте старий субстрат з новим в пропорції 1:1, щоб процес адаптації квітки був швидшим. У вазон з підготовленим дренажем насипте трохи субстрату. Помістіть квітку в горщик так, щоб стебло розташовувалося по центру. Якщо необхідно, встановіть утримувач квітконосу. Притримуючи квітку, насипте у горщик вологий субстрат, розподіляючи його паличкою між корінцями. Утрамбовувати його не потрібно, нехай повітря вільно надходить до коріння. Покладіть зверху мох сфагнум.

Догляд після пересадки

На 10 днів помістіть квітку у місце без яскравого освітлення і не чіпайте зайвий раз горщик. Оберігайте орхідею від протягів, підтримуйте оптимальну температуру до +22°С. Не тримайте рослину біля батареї або біля духових печей, так як додаткова сухість лише шкодитиме орхідеї.

Щоб рослина добре прижилася, необхідний регулярний полив. Якщо ви пересаджували її у вологий субстрат, перші три дні поливати її не потрібно – достатньо обприскування. Потім потрібен помірний полив. Перші 3 тижні після пересадки поливайте квітку з душу, після чого обов’язково просушуйте листя і прибирайте воду, що скупчилася в розетці. Потім можна повертатися до звичайного режиму поливу.

За матеріалами Comfy та Flowers.ua