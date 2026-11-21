Правильний зимовий догляд за сансевієрією нескладний

Сансевієрія, яку також називають «тещиним язиком» або «змійовиком», вважається невибагливою кімнатною рослиною. Проте взимку навіть вона потребує зміни звичного догляду. Через нестачу світла та нижчу температуру цей вид повільніше росте й споживає менше води, тому надмірна турбота може йому нашкодити. Як правильно організувати полив, освітлення та місце розташування, пише The Spruce.

Як поливати сансевієрію взимку

У холодну пору року сансевієрія потребує значно менше вологи, ніж навесні та влітку. Якщо продовжувати поливати її за звичним графіком, вода може застоюватися в горщику й спричинити загнивання коренів. Тому перед кожним поливом перевіряйте ґрунт: він має повністю просохнути.

Зазвичай узимку достатньо поливати рослину приблизно раз на місяць, але частота залежить від температури в кімнаті, розміру горщика та складу ґрунту. Не залишайте воду в піддоні й не заливайте розетку листя, адже надлишкова волога може спричинити гниття.

Де поставити вазон у холодний сезон

Сансевієрія погано переносить холод і може постраждати, якщо температура опускається нижче +10 °C. Тому не залишайте її на холодному балконі, біля відчиненого вікна або в місці, де є протяги. Якщо вазон стоїть на підвіконні, стежте, щоб листя не торкалося холодного скла.

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Водночас не варто переставляти рослину безпосередньо до батареї чи обігрівача. Гаряче сухе повітря може негативно впливати на листя. Найкраще вибрати тепле місце зі стабільною температурою, подалі від джерел сильного нагрівання.

Скільки світла потрібно сансевієрії взимку

Хоча ця рослина здатна витримувати півтінь, у холодний сезон через короткий світловий день їй може бракувати освітлення. Тому горщик бажано поставити ближче до вікна, де є достатньо розсіяного світла. Орієнтиром можуть бути приблизно 8 годин освітлення на день.

Однак не залишайте листя під прямими сонячними променями надовго. Якщо природного світла недостатньо, можна скористатися спеціальною фітолампою.

Чи потрібно підживлювати та обрізати рослину

Взимку сансевієрія сповільнює ріст, тому додаткове підживлення їй зазвичай не потрібне. Добрива краще відкласти до весни, коли рослина знову почне активно розвиватися. Надлишок поживних речовин у період спокою може створити зайве навантаження на кореневу систему.

Так само не варто проводити планове обрізування. Якщо листя здорове, залиште його до весни. Пошкоджені або загнилі частини можна видалити за потреби, використовуючи чистий гострий інструмент.

Що робити, якщо сансевієрія зацвіла взимку

Цвітіння сансевієрії в холодний сезон не обов’язково свідчить про проблему. Якщо рослина випустила квітконос, не потрібно різко змінювати умови її утримання. Перевірте вологість ґрунту, забезпечте достатнє освітлення та підтримуйте комфортну температуру.

Не збільшуйте полив автоматично: додаткову воду давайте лише тоді, коли субстрат повністю просох. Пересаджування також краще відкласти до весни, якщо немає ознак загнивання коренів чи інших серйозних проблем. У цей час можна буде оцінити стан кореневої системи та за потреби замінити ґрунт на свіжий.