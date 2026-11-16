Миття машини в морозну погоду має свої ризики

Узимку автомобіль також потребує догляду, адже на дорогах використовують сіль та інші реагенти, які осідають на кузові та можуть пошкоджувати деталі. Проте миття машини в мороз має свої ризики. Тому важливо дотримуватися кількох простих правил. УНІАН розповідає, за якої температури безпечно мити авто.

За якої температури можна мити автомобіль узимку?

Мити автомобіль взимку краще на мийці самообслуговування і за умови, що температура на вулиці не нижча за -5°С. За температури -10°С і нижче мити машину не слід. До -10°С ще можна вирушити на професійну мийку, де є теплі бокси.

Кілька правил, як мити авто на мийці:

Якщо на вулиці мороз, спочатку автомобілю потрібно дати постояти в боксі протягом 10 хвилин.

Акуратно відбийте крижані шматки, якщо вони утворилися під крилами.

Нанесіть спершу піну, що розчиняє бруд – пістолет потрібно тримати на відстані 30 сантиметрів, наносити знизу вгору.

Далі слід очистити бруд гарячою піною – також наносити знизу вгору, в горизонтальному напрямку. А пістолет потрібно тримати під нахилом, і чистити спочатку бічні поверхні, а потім – дах, капот та багажник.

Змийте піну спочатку звичайною водою, а потім – демінералізованою.

За бажанням машину також можна покрити воском.

Після миття важливо добре просушити авто. Якщо волога на гумових ущільнювачах або в дверних замках замерзне, відчинити двері буде складно. Щоб цього уникнути, насухо протріть замки, петлі та ущільнювачі дверей.

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