Зимові поїздки можуть обернутися неприємними несподіванками

Зимові поїздки можуть обернутися неприємними несподіванками: автомобіль може застрягнути в снігу, акумулятор – розрядитися на морозі, а дверні замки – вкритися кригою. Щоб такі ситуації не застали вас зненацька, варто заздалегідь підготувати автомобіль і покласти в багажник кілька корисних речей. «24 канал» розповідає, про які саме речі йдеться.

Що потрібно покласти в багажник?

Щітка зі скребком для снігу та льоду.

Щітка допоможе прибрати сніг із кузова, а скребок – очистити скло від льоду. Перед поїздкою важливо звільнити від снігу не лише вікна, але й дах, капот, фари та номерні знаки.

Розморожувач скла та замків.

Після морозної ночі на склі може утворитися шар льоду, а двері та замки іноді примерзають. У таких випадках стане в пригоді спеціальний розморожувач. У такому засобі є спиртові компоненти, які допомагають розтопити кригу. Проте розморожувач слід наносити відповідно до інструкції, а розм’якшений лід прибирати скребком.

Теплі рукавички.

Вони знадобляться вам, якщо доведеться очищати машину від снігу, міняти колеса чи допомагати іншому водієві на морозі. Краще обирати щільні моделі рукавичок, які ефективно захищатимуть руки від холоду.

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Тепла ковдра.

Якщо автомобіль зламався далеко від населеного пункту і вам доводиться довго чекати на допомогу, то ковдра допоможе зігрітися. Вона також стане в пригоді пасажирам під час тривалої зупинки. Зберігати її краще в багажнику в окремому пакеті.

Буксирувальний трос.

Взимку авто може застрягнути в заметі чи просто перестати рухатися через несправність. Тому в багажнику має бути буксирувальний трос.

Пусковий пристрій для акумулятора.

На морозі акумулятор може швидше розряджатися, через що двигун не вдасться запустити. Компактний пусковий пристрій допоможе завести автомобіль без допомоги іншого водія. Потрібно лише переконатися, що він сумісний з акумулятором вашої машини та час від часу перевіряти його заряд.