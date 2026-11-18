Рослина здатна витримувати слабке освітлення й нерегулярний полив

Кімнатні рослини допомагають зробити оселю затишнішою, але не в кожному приміщенні є достатньо природного світла. Особливо складно підібрати варіанти для ванних кімнат, коридорів та офісів, де немає вікон або сонячні промені майже не з’являються. Водночас деякі види здатні пристосовуватися до затінених місць і не потребують яскравого освітлення. Про них пише Martha Stewart.

Філодендрон

Філодендрон стане вдалим вибором для приміщень, куди потрапляє мало природного світла. Його головна прикраса – декоративне листя, а різноманіття видів дає змогу підібрати рослину майже для будь-якого інтер’єру.

Деякі різновиди ростуть компактними кущами, інші утворюють довгі виткі пагони. Їх можна розмістити на полиці, у підвісному кашпо або спрямувати вздовж спеціальної опори. За належного штучного освітлення філодендрон здатний добре розвиватися навіть у кімнатах без вікон.

Однак варто врахувати, що ця рослина токсична для котів і собак. Якщо вдома є домашні тварини, розміщуйте її там, де вони не зможуть дістатися до листя.

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Сансев’єрія

Сансев’єрія, яку також називають тещиним язиком, належить до найвитриваліших кімнатних рослин. Вона має довге щільне листя, що росте вертикально, тому не займає багато місця та добре підходить навіть для невеликих приміщень.

Рослина здатна витримувати слабке освітлення й нерегулярний полив. Це робить її зручним варіантом для офісів, коридорів або кімнат, де природного світла небагато.

Головне правило догляду – не перезволожувати ґрунт. Сансев’єрія накопичує вологу в листі, тому частого поливання не потребує. Також важливо використовувати пухкий субстрат із хорошим дренажем, щоб вода не застоювалася біля коріння.

Заміокулькас

Заміокулькас цінують за невибагливість і декоративне темно-зелене листя з глянцевою поверхнею. Його міцні стебла та щільні листочки добре зберігають вигляд навіть тоді, коли умови вирощування не ідеальні.

Ця рослина може пристосуватися до приміщень зі слабким освітленням, хоча в таких умовах ростиме повільніше. Заміокулькас також не потребує частого поливу, адже накопичує запаси води у своїх підземних бульбах і листках.

Найбільша помилка під час догляду – надмірне зволоження. Якщо ґрунт постійно залишається мокрим, коріння може почати загнивати. Тому перед наступним поливом дочекайтеся, поки земля в горщику добре просохне.

Епіпремнум

Епіпремнум, відомий також як потос, – витка кімнатна рослина із серцеподібним листям. Він добре пристосовується до різних умов і може рости за слабкого освітлення, тому підходить навіть початківцям.

Довгі пагони дають змогу використовувати рослину для вертикального озеленення. Її можна поставити на високу полицю, посадити в підвісне кашпо або спрямувати вздовж стіни. Так епіпремнум стане не лише окрасою кімнати, а й частиною оформлення інтер’єру.

Рослина не потребує частого підживлення та витримує нерегулярний полив. Однак для гарного розвитку їй потрібне розсіяне світло. У глибокій тіні листя може втрачати строкатість, а пагони – витягуватися.

Бромелія

Якщо хочеться додати темному приміщенню яскравих кольорів, зверніть увагу на бромелієві. Серед популярних представників цієї родини – гузманія та врієзія. Вони мають незвичайну форму листя та яскраві приквітки, які роблять рослини помітним елементом інтер’єру.

У природі багато бромелієвих ростуть під кронами дерев, де отримують розсіяне світло, а не прямі сонячні промені. Тому деякі з них можуть пристосуватися до затінених приміщень за умови достатнього штучного освітлення.

Для вирощування бромелієвих потрібен легкий субстрат із хорошим дренажем. Також важливо враховувати потреби конкретного виду, адже умови поливу та догляду можуть відрізнятися.