Не всі рододендрони потребують додаткового укриття

Рододендрони прикрашають сад вічнозеленим листям і пишним цвітінням, проте взимку ці кущі можуть постраждати не лише від низьких температур. Холодний вітер і яскраве сонце здатні висушувати листя, а поверхнева коренева система чутлива до промерзання ґрунту. Щоб рослина добре пережила холодний сезон, восени потрібно подбати про мульчування та достатню кількість вологи, пише Oboz.ua.

Чому рододендрони страждають узимку

Головна особливість рододендронів – поверхнева коренева система. Їхнє коріння розташоване близько до поверхні ґрунту, тому різкі перепади температур і сильні морози можуть йому нашкодити.

Вічнозелені різновиди мають ще одну проблему: навіть узимку їхнє листя випаровує вологу. Коли земля замерзає, коріння вже не може повноцінно поглинати воду, а холодний вітер прискорює висихання рослини. Небезпеку також становить яскраве зимове сонце, особливо якщо кущ росте на відкритій ділянці.

Чим мульчувати рододендрон восени

Один із найважливіших способів захисту рослини – мульчування пристовбурної ділянки. Для цього можна використовувати соснову кору, хвою або деревну тріску. Шар мульчі має становити приблизно 5–8 см.

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Таке покриття допомагає зменшити промерзання ґрунту, захищає коріння від різких температурних коливань і сповільнює втрату вологи. Особливо доречно використовувати соснову кору, адже вона підходить для кислого ґрунту, якому віддають перевагу рододендрони.

Під час мульчування не засипайте саму основу пагонів. Залиште навколо неї невеликий вільний простір, щоб там не накопичувалася зайва волога. Постійне зволоження біля стебел може сприяти загниванню.

Чому важливо полити рододендрон перед морозами

Ще один важливий етап осіннього догляду – забезпечення достатньої кількості води. Перед настанням зими ґрунт навколо куща не повинен бути пересушеним. Якщо восени довго не було дощів, рододендрон потрібно добре полити до того, як земля почне замерзати.

Найкраще робити це поступово, щоб вода встигала проникати в ґрунт і досягати кореневої системи. Не потрібно виливати всю кількість одразу: надмірне зволоження може призвести до застою води, якого рододендрони не переносять.

Після промерзання землі коріння вже не зможе нормально поглинати вологу. Тому осінній полив особливо важливий для вічнозелених кущів, які продовжують втрачати воду через листя навіть у холодну пору року.

Чи потрібно вкривати рододендрон на зиму

Не всі рододендрони потребують додаткового укриття. Дорослі, добре вкорінені кущі морозостійких сортів, які ростуть у захищеному від вітру місці, часто можуть перезимувати без спеціальних засобів.

Більше уваги потрібно приділити молодим рослинам, які нещодавно посадили. Їхня коренева система ще не встигла добре розвинутися, тому вони чутливіші до морозів. Також додаткового захисту потребують кущі в контейнерах: ґрунт у горщиках промерзає швидше, ніж у відкритому саду.

Окремо варто подбати про рододендрони, які ростуть на відкритих і вітряних ділянках. Холодні пориви вітру та пряме зимове сонце можуть пошкоджувати й висушувати вічнозелене листя. Для таких рослин доцільно передбачити захист від несприятливих погодних умов.

Що врахувати перед зимівлею

Підготовку рододендрона до холодів варто починати не з повного укриття куща, а з оцінювання його стану та умов вирощування. Перевірте, чи достатньо зволожений ґрунт, замульчуйте коріння та з’ясуйте, наскільки морозостійкий ваш сорт.

Якщо рослина молода, росте в горщику або перебуває на відкритому вітряному місці, їй може знадобитися додатковий захист. Натомість дорослий кущ у затишному куточку саду часто достатньо підготувати до зими за допомогою правильного поливу та мульчування.