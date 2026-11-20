Вогкість і протяги небезпечніші для курей, ніж холод

Узимку важливо захистити курей від холоду, проте встановлювати обігрівач у курнику необов’язково. Часто достатньо усунути протяги та зменшити втрати тепла. Експерти Mon Jardin&Ma maison розповіли про давній спосіб, який допомагає підтримувати комфортну для птиці температуру.

Всупереч поширеній думці, для курей небезпечні не стільки низькі температури, скільки вогкість і протяги. Коли в курник задуває вітер, птахи сильніше мерзнуть і відчувають стрес. За таких умов вони можуть нести менше яєць.

Коли надворі холодніше за 0 °C, курям доводиться витрачати більше енергії, щоб підтримувати температуру тіла.

Навіть у добре збудованому курнику можуть виникати протяги, які негативно впливають на несучість.

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Як захистити курей від зимових протягів?

Існує дуже простий спосіб, яким селяни користувалися ще в давні часи, і він знову стає актуальним. Все, що потрібно зробити – це повісити штору.

Багато птахівників завішують вхід до курника щільною тканиною. Така завіса дає курям змогу вільно заходити й виходити та водночас стримує потік холодного повітря з вулиці. Завдяки цьому в приміщенні краще зберігається тепло.

Як це вплине на курей?

За таких умов кури краще спатимуть і витрачатимуть менше енергії на підтримання температури тіла. А зменшення стресу від холоду також може позитивно вплинути на несучість.