Не обов’язково купувати обігрівач: як захистити курей від зимових протягів
Узимку важливо захистити курей від холоду, проте встановлювати обігрівач у курнику необов’язково. Часто достатньо усунути протяги та зменшити втрати тепла. Експерти Mon Jardin&Ma maison розповіли про давній спосіб, який допомагає підтримувати комфортну для птиці температуру.
Всупереч поширеній думці, для курей небезпечні не стільки низькі температури, скільки вогкість і протяги. Коли в курник задуває вітер, птахи сильніше мерзнуть і відчувають стрес. За таких умов вони можуть нести менше яєць.
Коли надворі холодніше за 0 °C, курям доводиться витрачати більше енергії, щоб підтримувати температуру тіла.
Навіть у добре збудованому курнику можуть виникати протяги, які негативно впливають на несучість.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як захистити курей від зимових протягів?
Існує дуже простий спосіб, яким селяни користувалися ще в давні часи, і він знову стає актуальним. Все, що потрібно зробити – це повісити штору.
Багато птахівників завішують вхід до курника щільною тканиною. Така завіса дає курям змогу вільно заходити й виходити та водночас стримує потік холодного повітря з вулиці. Завдяки цьому в приміщенні краще зберігається тепло.
Як це вплине на курей?
За таких умов кури краще спатимуть і витрачатимуть менше енергії на підтримання температури тіла. А зменшення стресу від холоду також може позитивно вплинути на несучість.