Готовий компост можна використовувати для поліпшення ґрунту

Після перших осінніх морозів чорнобривці втрачають декоративний вигляд, тому їх зазвичай прибирають із клумб. Однак відцвілі рослини не обов’язково викидати: стебла, листя та квіти можна використати для приготування органічного добрива. Як його приготувати, пише Gardenin.

Чим корисний компост із чорнобривців

Під час розкладання стебла, листя та суцвіття поступово перетворюються на органічну масу. Особливо вдало чорнобривці компостуються разом з опалим листям, скошеною травою та іншими рослинними рештками.

Готовий компост можна використовувати для поліпшення ґрунту на грядках і в саду. Він допомагає зробити землю пухкішою, збагачує її органічними речовинами, підтримує активність корисних ґрунтових мікроорганізмів і сприяє утриманню вологи.

Чорнобривці також відомі здатністю пригнічувати деякі види ґрунтових нематод. Такий ефект пов’язаний із речовинами, які виділяє коріння живих рослин. Проте не варто очікувати, що компост із чорнобривців матиме такі самі властивості або зможе захистити город від шкідників і грибкових хвороб.

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Як підготувати чорнобривці до компостування

Для приготування добрива використовуйте здорові стебла, листя та зів’ялі квіти. Спочатку огляньте кущі, видаліть пошкоджені або уражені частини, а решту подрібніть секатором. Так рослинні рештки швидше розкладатимуться.

Якщо на суцвіттях уже дозріло насіння, його краще видалити. Інакше воно може потрапити до компосту, а згодом прорости на грядках після внесення добрива.

Як зробити компост із чорнобривців восени

Щоб отримати якісну компостну суміш, важливо поєднувати вологі зелені рештки із сухими матеріалами. Це допоможе підтримувати потрібну структуру та забезпечить доступ повітря.

На дно компостера покладіть невеликий шар дрібних гілочок. Вони створять проміжки для циркуляції повітря.

Додайте одну частину подрібнених чорнобривців та інших зелених рослинних решток.

Накрийте їх приблизно двома частинами сухого опалого листя, соломи або подрібненого картону.

Продовжуйте чергувати зелені та сухі матеріали, поки не використаєте всі підготовлені рештки.

Якщо суміш виявилася надто сухою, злегка зволожте її водою.

Важливо стежити за вологістю: компостна маса має бути схожою на добре відтиснуту губку. Надлишок води може погіршити доступ повітря та спричинити неприємний запах.