Окремо оцініть рослини, здатні активно розмножуватися самосівом

Після завершення цвітіння багато садівників поспішають зрізати сухі стебла й повністю очистити клумби. Однак не всі однорічні рослини потрібно прибирати восени: здорові екземпляри з міцними стеблами та насіннєвими голівками можуть залишатися на ділянці до весни. Вони стають джерелом їжі для птахів, а також прихистком для корисних комах у холодний сезон. Водночас хворі, пошкоджені шкідниками та розкислі після заморозків рослини потрібно видалити. Які квіти прибрати, а які залишити на грядці, пише VSN.

Які однорічники потрібно прибрати восени

Насамперед очистьте клумбу від рослин, уражених грибковими та іншими захворюваннями. Особливо важливо не залишати рештки культур, на яких протягом сезону з’являлися борошниста роса, фітофтороз або плямистість листя. Це стосується не лише декоративних квітів, а й городніх однорічників, зокрема томатів і кабачків.

Заражені рослинні рештки можуть стати місцем зимівлі збудників хвороб і шкідників. Тому їх краще прибрати під час осіннього впорядкування ділянки, а не залишати під снігом до наступного сезону.

Не варто залишати на клумбі й ніжні однорічники, які після сильних морозів перетворилися на мокру масу. До таких рослин належать бальзаміни, колеуси, бегонії та настурції. Їхні розм’яклі стебла й листя швидко починають розкладатися, тому їх потрібно видалити.

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Окремо оцініть рослини, здатні активно розмножуватися самосівом. Космея, клеома, календула, волошка та мак можуть залишити після себе багато насіння. Якщо навесні ви не хочете отримати густі сходи по всій клумбі або плануєте використати ділянку для інших культур, зайві насіннєві голівки краще зрізати.

Водночас повністю відмовлятися від самосіву необов’язково. Залиште кілька насіннєвих голівок у тих місцях, де хочете побачити нові рослини наступного року, а решту приберіть.

Чим корисні сухі стебла та насіння для саду взимку

Здорові однорічники можуть стати важливою частиною зимового середовища для птахів і корисних комах. Їхні сухі стебла та порожнисті пагони слугують укриттям для комах, зокрема диких бджіл. Деякі з них зимують у ґрунті, інші використовують для цього порожнини рослинних стебел.

Насіння, яке залишається в суцвіттях, стає природним кормом для птахів. Щиглики, синиці та горобці можуть знаходити поживу в насіннєвих голівках соняшників, космеї, циній, рудбекії та амаранту. Тому не поспішайте зрізати ці рослини, якщо вони залишаються здоровими й не створюють проблем на ділянці.

Є й інша користь: сухі стебла зберігають певну структуру клумби, коли більшість рослин уже втратила листя та квіти. Вони затримують опале листя й сніг, завдяки чому ґрунт і розташовані поруч багаторічники отримують додатковий природний захист від холоду. Крім того, рослинні рештки допомагають зменшувати ерозію ґрунту.