Молоді живці особливо вразливі до зимових холодів

Осіннє обрізання троянд можна використати не лише для підготовки кущів до зими, а й для отримання нового посадкового матеріалу. Зі здорових зрізаних пагонів можна нарізати живці та спробувати виростити молоді рослини для майбутнього квітника. Для цього важливо правильно вибрати гілки, підготувати їх до посадки й подбати про захист від морозів. Про це пише ТСН.

Які пагони підходять для осіннього живцювання

Для розмноження вибирайте здорові пагони поточного року, які вже почали дерев’яніти, але ще не стали надто грубими. Бажано, щоб їхня товщина становила приблизно 8 мм, а на поверхні не було темних плям, пошкоджень чи ознак захворювань.

Особливу увагу приділіть стану материнського куща. Не використовуйте гілки зі слабких, хворих або уражених шкідниками рослин. Для живцювання часто обирають троянди з компактними кущами та невеликими бутонами, однак успіх залежить не лише від розміру квітки, а й від сорту та здатності конкретної рослини утворювати коріння.

Якщо хочете розмножити рідкісну або улюблену троянду, підготуйте кілька живців. Частина з них може не пережити зиму або не пустити коріння, тому запас збільшить шанси отримати нові саджанці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як правильно нарізати живці троянд

Перед роботою підготуйте гострий секатор або ніж, садові рукавички, чисті горщики, дренаж і субстрат. Інструменти бажано продезінфікувати, щоб не занести інфекцію в місця зрізів.

Із вибраної гілки наріжте частини завдовжки приблизно 15–20 см. На кожній має залишитися від трьох до п’яти здорових бруньок. Нижній зріз зробіть навскіс, приблизно на сантиметр нижче найнижчої бруньки. Верхній зріз має бути прямим і розташовуватися приблизно на три сантиметри вище верхньої бруньки.

З нижньої частини живця видаліть листя та шипи, щоб вони не опинилися в ґрунті й не почали загнивати. Якщо на верхній частині ще залишилися листки, їх можна вкоротити, зменшивши площу випаровування вологи.

Чи потрібні стимулятори для укорінення

Перед посадкою нижню частину живця можна обробити препаратом для стимулювання утворення коренів. Такі засоби застосовуйте відповідно до інструкції виробника. Водночас вони не гарантують приживлення: важливішими залишаються свіжість пагонів, правильна підготовка та відповідні умови вирощування.

Іноді садівники використовують домашні засоби, зокрема корицю, проте не варто розраховувати на неї як на перевірену заміну спеціальним препаратам. Для успішного вкорінення насамперед потрібно забезпечити живцям помірну вологість, доступ повітря та захист від різких перепадів температури.

Де краще посадити живці: у горщики чи відразу в саду

Є два основні способи осіннього живцювання троянд. Перший – висадити підготовлені пагони в глибокі горщики з дренажними отворами. На дно покладіть дренажний матеріал, а ємності заповніть пухкою сумішшю садового ґрунту та піску. Живець заглибте приблизно на дві третини довжини, залишивши над поверхнею одну-дві бруньки. Після посадки злегка ущільніть субстрат і полийте.

Горщики можна тримати в прохолодному, захищеному від морозів місці, де є достатньо світла й можливість контролювати вологість. Такий варіант дає змогу краще стежити за станом живців і за потреби змінювати умови їх утримання.

Другий спосіб – посадити живці безпосередньо у відкритий ґрунт. Для цього виберіть ділянку, захищену від сильного вітру, з пухкою землею без застою води. Підготуйте посадкові місця, заглибте живці приблизно на дві третини довжини та залиште над поверхнею одну-дві бруньки. Після цього обережно ущільніть землю навколо пагонів і полийте.

Як захистити живці від морозів

Молоді живці особливо вразливі до зимових холодів, тому після посадки їм потрібно забезпечити укриття. Якщо ви висадили їх у саду, над кожним можна встановити пластикову пляшку зі зрізаним дном. Кришку краще зняти, щоб усередині циркулювало повітря та не накопичувався надмірний конденсат.

Додатково прикрийте ґрунт навколо живців мульчею або хвойним гіллям. Це допоможе зменшити різкі коливання температури біля поверхні землі. Укриття не повинно бути герметичним: надмірна вологість і відсутність вентиляції можуть спричинити загнивання пагонів.

Якщо живці посаджені в горщики, подбайте, щоб коренева зона не промерзала. Ємності можна перенести в захищене прохолодне приміщення, де температура залишається стабільною. Не ставте їх у надто теплу кімнату, адже передчасний розвиток пагонів узимку може послабити рослини.