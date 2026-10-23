Для захисту рослин використовуйте агроволокно або спанбонд

Осіннє похолодання може пошкодити теплолюбні овочі та інші чутливі рослини, які ще ростуть на грядках. Щоб продовжити збирання врожаю, варто заздалегідь підготувати укривні матеріали й подбати про захист коріння від переохолодження. Як це зробити, пише «Сільський господар».

1. Накрийте грядки агроволокном

Для захисту рослин використовуйте агроволокно або спанбонд. Матеріал допомагає утримувати тепло біля землі та послаблює вплив короткочасного похолодання. За потреби можна застосувати старі покривала, але їх краще розміщувати на каркасі, щоб тканина не притискала рослини. Перед настанням морозу накрийте грядки, а краї матеріалу закріпіть, щоб його не зірвав вітер.

2. Облаштуйте мініпарник

Невисокий каркас із прозорою плівкою допоможе створити захищений простір над грядкою. Такий варіант зручний для невеликих ділянок і рослин, які потрібно вберегти від нічного холоду. Удень, коли температура підвищується, мініпарник варто провітрювати, щоб усередині не накопичувалася надмірна волога й не перегрівалися рослини.

3. Замульчуйте ґрунт

Солома, сухе листя, сіно, торф або деревна кора допомагають зменшити втрати тепла з ґрунту та захищають коріння від різких температурних коливань. Мульчу розподіляйте рівномірним шаром, не притискаючи її до стебел. Важливо пам’ятати, що вона захищає передусім ґрунт і кореневу систему, але не замінює укриття надземної частини рослин під час заморозків.

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4. Захистіть грядки від вітру

Холодний вітер посилює охолодження рослин, особливо на відкритих ділянках. Щоб зменшити його вплив, установіть уздовж грядок захисні екрани або натягніть матеріал на міцний каркас. Конструкція має бути надійно закріплена й не пошкоджувати стебла. Водночас не перекривайте рух повітря повністю: рослинам потрібне провітрювання.

5. Не використовуйте небезпечні способи обігріву

Якщо прогнозують сильні заморозки, насамперед перевірте, чи достатньо надійно накриті грядки. Електричні обігрівачі у вологій теплиці або просто неба можуть становити небезпеку через воду, пошкоджені кабелі та ризик займання. Не залишайте без нагляду нагрівальні прилади й не використовуйте відкритий вогонь поблизу плівки, сухої трави чи інших легкозаймистих матеріалів.