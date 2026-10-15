Для городу підходить попіл від чистої необробленої деревини

Деревний попіл використовують на городі як джерело калію, кальцію та інших мінеральних речовин. Однак неправильне внесення може порушити кислотність ґрунту й зашкодити рослинам. Тому важливо знати, який попіл підходить для підживлення та де його не варто застосовувати. Про це пише VSN.

Який попіл можна використовувати

Для городу підходить попіл від чистої необробленої деревини. Не використовуйте залишки спалювання пофарбованих дощок, пластику, побутового сміття чи інших матеріалів, які можуть містити шкідливі речовини.

Яким рослинам корисний попіл

Попіл може бути корисним для культур, які добре ростуть у нейтральному або слаболужному ґрунті. Його використовують для підживлення окремих овочевих культур, зокрема капусти та цибулі, враховуючи потреби рослин і кислотність землі.

Коли попіл може нашкодити

Не варто вносити попіл під рослини, які потребують кислого ґрунту, зокрема лохину, рододендрони та азалії. Також не слід поєднувати його бездумно з іншими добривами: надлишок попелу може підвищити лужність ґрунту й погіршити засвоєння деяких поживних речовин.

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Як правильно вносити попіл

Використовуйте попіл помірно, зважаючи на стан ґрунту та потреби конкретної культури. Не розсипайте його безконтрольно по всій ділянці й не застосовуйте там, де кислотність уже низька. Правильне дозування допоможе отримати користь від такого підживлення без шкоди для рослин і майбутнього врожаю.

Які рослини не можна підживлювати попелом

Найбільшої обережності потребують культури, які віддають перевагу кислому ґрунту. Через здатність попелу знижувати кислотність регулярне внесення може погіршувати умови їхнього вирощування.

Лохина та журавлина

Ці ягідні культури потребують кислого ґрунту. Попіл може підвищити його pH, через що корені гірше засвоюватимуть залізо та інші поживні елементи. У результаті листя може жовтіти, а ріст кущів – сповільнюватися. Для лохини та журавлини попіл не підходить.

Рододендрони й азалії

Ці декоративні рослини також потребують кислого середовища. Внесення попелу може порушити його баланс і спричинити ознаки нестачі поживних речовин. Для підживлення використовуйте засоби, призначені для культур, які люблять кислий ґрунт.

Гортензії

Якщо хочете зберегти блакитне забарвлення квітів великолистої гортензії, не вносьте попіл безпосередньо під кущ. Колір її суцвіть залежить, зокрема, від кислотності ґрунту та доступності алюмінію. Підвищення pH може сприяти зміні забарвлення в бік рожевого або фіолетового.

Хвойні рослини

Багато хвойних краще ростуть у слабокислому ґрунті, хоча потреби залежать від виду. Тому регулярне внесення попелу без урахування кислотності може бути недоречним. Для таких рослин краще спочатку перевірити властивості ґрунту.

Щавель

Щавель добре росте на слабокислих ґрунтах. Якщо земля на ділянці вже має відповідну реакцію, додаткове внесення попелу може бути зайвим. Рішення про підживлення варто приймати з урахуванням стану рослин і властивостей землі.