Головне правило осіннього догляду – враховувати реальні погодні умови

Після збору врожаю догляд за плодовими деревами не закінчується. Восени рослини поступово переходять у стан спокою, але їхнє коріння продовжує потребувати вологи, особливо якщо тривалий час не було дощів. Тому перед настанням морозів іноді проводять вологозарядний полив, який допомагає наситити ґрунт водою на значну глибину. Видання Martha Stewart пише, коли така процедура справді потрібна, як перевірити вологість землі та скільки води використовувати.

Чи потрібно поливати дерева в листопаді

Після завершення плодоношення деякі садівники припиняють поливати дерева, вважаючи, що восени їм уже не потрібна додаткова волога. Однак це не зовсім правильно. Навіть після опадання листя коріння рослин продовжує функціонувати, а достатня кількість води в ґрунті допомагає деревам підготуватися до зимівлі.

Особливо важливий осінній полив у посушливі періоди. Якщо дощів було мало, земля поступово втрачає вологу, а коренева система може страждати від пересихання. Вологозарядний полив перед зимою допомагає поповнити запаси води в ґрунті.

Водночас поливати сад за календарем не потрібно. Якщо осінь видалася дощовою, а земля достатньо зволожена, додаткова вода може бути зайвою.

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Коли провити останній полив перед зимою

Вологозарядний полив зазвичай проводять наприкінці осені, за кілька тижнів до настання стійких морозів. Орієнтуйтеся не лише на календар, а й на погоду та стан ґрунту. Важливо, щоб земля ще не промерзла, а вода могла проникнути до кореневої зони.

Перед поливом перевірте, наскільки волога земля. Для цього викопайте невелику ямку завглибшки приблизно 40–50 см – це близько двох довжин лопати. Візьміть жменю ґрунту з дна та спробуйте сформувати з нього грудку.

Якщо земля добре злипається і тримає форму, додатковий полив, найімовірніше, не потрібен. Якщо ж ґрунт розсипається та здається сухим, сад можна додатково зволожити.

На яку глибину потрібно промочити ґрунт

Під час вологозарядного поливу важливо зволожити не лише верхній шар землі, а й ґрунт навколо основної частини кореневої системи. Для дорослих плодових дерев орієнтиром є глибина приблизно 1 м, а для молодих дерев і плодових кущів – 60–70 см.

У деяких рекомендаціях для дорослих дерев зазначають глибину зволоження 120–150 см. Однак фактична потреба залежить від виду рослини, віку, типу ґрунту та розташування коріння. Тому не варто намагатися досягти однакової глибини на кожній ділянці.

Скільки води потрібно деревам восени

Кількість води залежить від розміру дерева та властивостей ґрунту. Для високорослого дорослого плодового дерева орієнтовна норма може становити близько 100 л води.

На важких суглинкових ґрунтах цю кількість зменшують приблизно на 20%, оскільки така земля повільніше пропускає воду та довше утримує вологу. На легких супіщаних ґрунтах, навпаки, може знадобитися більше води, адже вона швидше просочується в глибші шари.

Не виливайте всю воду одразу в одну точку. Краще поливати поступово, щоб волога встигала проникати в землю й не розтікалася поверхнею. Якщо ґрунт уже достатньо насичений водою, продовжувати полив не потрібно.

Кому осінній полив потрібен найбільше

Насамперед перевіряйте вологість ґрунту під молодими деревами, нещодавно висадженими саджанцями та плодовими кущами. Їхня коренева система ще не така розвинена, як у дорослих рослин, тому тривале пересихання землі може погіршити підготовку до зими.

Дорослі дерева також потребують уваги, особливо якщо літо й осінь були посушливими. Проте рослини, які ростуть на ділянці багато років, зазвичай краще переносять короткочасний дефіцит вологи.

Яких помилок уникати під час поливу саду

Осіннє зволоження має допомагати деревам, а не створювати для них додаткові проблеми. Тому не варто поливати сад лише тому, що настав листопад. Спочатку перевірте стан ґрунту, адже надлишок води може призвести до перезволоження кореневої зони.

Також не проводьте рясний полив, якщо земля вже промерзла або вода не встигає проникати в ґрунт. На важких глинистих ділянках особливо важливо стежити, щоб волога не застоювалася біля коріння.