Терміни заготівлі залежать від способу розмноження рослин

Осінь – вдалий час для заготівлі живців плодових дерев, які навесні використовуватимуть для щеплення. Важливо вибрати відповідні пагони, правильно їх нарізати та створити умови, за яких вони не пересохнуть і не почнуть пліснявіти до настання тепла. RHS пише, які гілки підходять для цього та як зберігати їх узимку.

Коли найкраще заготовляти живці дерев

Терміни заготівлі залежать від способу розмноження рослин. Якщо живці потрібні для літнього окулірування, їх зазвичай зрізають безпосередньо в день проведення процедури. Натомість матеріал для весняного щеплення можна підготувати заздалегідь, наприкінці осені або на початку зими, поки не настали сильні морози.

Листопад підходить для заготівлі живців багатьох плодових культур, зокрема кісточкових. Роботу проводять після завершення вегетації, коли пагони вже визріли, але ще не постраждали від морозу.

Які гілки підходять для заготівлі живців

Для весняного щеплення вибирайте здорові однорічні пагони з добре розвиненими бруньками. Найкраще підходять гілки з освітленої частини крони, адже вони зазвичай добре визрівають і мають достатній запас поживних речовин.

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Для заготівлі кісточкових культур рекомендують брати однорічний приріст завдовжки приблизно 30–40 см. Надто короткі пагони можуть мати в пазухах листків плодові бруньки, з яких утворюються слабші пагони, непридатні для повноцінного щеплення.

Під час вибору матеріалу дотримуйтеся кількох правил:

Зрізайте лише здорові гілки з дерева, яке добре плодоносить.

Вибирайте однорічний приріст без ознак хвороб і механічних пошкоджень.

Віддавайте перевагу пагонам із добре освітленої частини крони.

Для кісточкових культур заготовляйте гілки завдовжки близько 30–40 см.

Нарізайте матеріал із запасом, адже частина живців може не пережити зимового зберігання.

Під час заготівлі також важливо не переплутати ростові та плодові бруньки. Для щеплення потрібні добре сформовані вегетативні бруньки, з яких навесні розвиватимуться пагони.

Як правильно нарізати живці

Заготовляйте пагони гострим і чистим секатором, щоб не пошкоджувати деревину. Зрізані гілки одразу розділіть на пучки за видами та сортами дерев. Обов’язково підпишіть кожен пучок, щоб навесні не переплутати посадковий матеріал.

Не беріть для заготівлі тонкі, слабкі, підмерзлі або пошкоджені гілки. Також не варто зрізати пагони з дерев, які мають ознаки захворювань.

Як зберігати живці до весни

Після заготівлі важливо не допустити пересихання пагонів і передчасного пробудження бруньок. Для цього живці тримають у прохолодному місці за температури трохи вище нуля. Матеріал має залишатися злегка вологим, але не мокрим.

Один зі способів – загорнути пучки у вологу мішковину, потім у папір і покласти в поліетиленовий пакет. У такому вигляді їх можна зберігати в холодильнику, бажано в його прохолодному відділенні.

Також живці можна помістити у вологий пісок, торф або тирсу. Субстрат має утримувати вологу, але не бути перезволоженим. Пакети чи ємності з матеріалом потрібно тримати в прохолодному місці, захищеному від різких температурних коливань.

Як перевіряти живці взимку

Навіть за правильних умов зберігання посадковий матеріал потрібно періодично оглядати. Перевіряйте, чи не з’явилася на пагонах цвіль і чи не пересохли вони.

Якщо субстрат став сухим, злегка зволожте його. Водночас не допускайте надмірної вологості, адже через неї живці можуть загнити або запліснявіти.

Якщо помітили пошкоджені чи вкриті пліснявою пагони, відокремте їх від здорових. Такий огляд допоможе зберегти придатний матеріал до весняного щеплення.