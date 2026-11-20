На відміну від звичайного ківі, мініатюрні ягоди мають гладеньку шкірку

Мініківі, або актинідія, – плодова ліана, яка може рости в українському кліматі та давати врожай аж до пізньої осені. Рослина не потребує складного догляду, проте для гарного плодоношення її важливо щороку обрізати. Без цього пагони густо розростаються, переплітаються й затінюють один одного. Садівник із Хмельниччини Віталій Демянишин розповів «Суспільному», як провести осіннє обрізування та підготувати ліану до наступного сезону.

Навіщо обрізати мініківі восени

Актинідія швидко розростається, тому без регулярного обрізування її крона стає надто густою. Гілки переплітаються, заважають одна одній отримувати достатньо світла, а рослина витрачає сили на розвиток зайвих пагонів. У результаті погіршуються умови для формування якісного врожаю.

Обрізування проводять щороку, щоб підтримувати порядок на ліані, прибирати непродуктивні гілки та не допускати надмірного загущення. Розпочинати роботу садівник радить у листопаді.

Які пагони потрібно видалити

Насамперед варто оглянути дворічні гілки, на яких виросли лише слабкі однорічні пагони. Вони не забезпечать якісного плодоношення, тому такі частини ліани краще вирізати біля основи. Водночас потрібно залишити добре розвинені прирости, які мають кращий потенціал для наступного сезону.

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Окремо слід позбутися надмірно довгих і потужних пагонів. За один сезон деякі з них можуть виростати більш ніж на п’ять метрів, але майже не утворюють плодів. Такі пагони називають жировими: вони активно нарощують зелену масу, проте не забезпечують відповідного врожаю.

Також потрібно прорідити тонкі та слабкі гілочки. На них можуть з’являтися ягоди, однак зазвичай вони залишаються дрібними. Видалення таких пагонів допомагає зменшити загущення та навантаження на ліану.

Коли достигає мініківі та чим воно відрізняється від звичайного

Плоди актинідії зазвичай достигають наприкінці вересня. Якщо осінь тепла, збирати врожай можна навіть у листопаді.

На відміну від звичайного ківі, мініатюрні ягоди мають гладеньку шкірку, яку не потрібно знімати. Вони солодкі, ніжні та м’які, а на смак нагадують дуже стиглий ківі.

Як доглядати за актинідією протягом року

Мініківі вважається невибагливою рослиною. За спостереженнями садівника, за вісім років вирощування йому не доводилося обробляти ліану від хвороб і шкідників. Вона також здатна витримувати морози приблизно до –30 °C, хоча точна морозостійкість залежить від сорту.

Для повноцінного росту актинідії потрібна міцна горизонтальна опора. Це може бути пергола або інша конструкція, по якій ліана зможе розростатися. Спеціально формувати рослину необов’язково, якщо вона має достатньо місця та надійну опору.

Додатковий полив потрібен переважно під час тривалої посухи. Водночас особливу увагу варто приділити молодим саджанцям: їх можуть пошкоджувати коти, яких приваблює запах актинідії. Тварини здатні обгризати стебла аж до коріння, тому на перших етапах росту рослини бажано захистити спеціальною сіткою.