В українських кліматичних умовах добре росте актинідія – морозостійкий різновид ківі

Все більше садівників прагнуть урізноманітнити свої ділянки новими культурами. Сучасні умови дозволяють вирощувати не лише традиційні рослини, а й деякі екзотичні види, адаптовані до нашого клімату. Важливо розуміти особливості їхнього догляду та вимоги до умов, щоб отримати добрий урожай. Які екзотичні фрукти можна виростити в українському саду, пише «24 Канал».

Інжир

Інжир – один з найдавніших фруктів, відомий ще з біблійних часів. Це невелике дерево або чагарник, яке може адаптуватися до різних умов і навіть плодоносити двічі на рік. Весняний урожай достигає на пагонах минулого року, а осінній – на молодих гілках. Важливо восени пригинати гілки до землі та вкривати агроволокном, хоча в південних регіонах України укриття може не знадобитися. Перший урожай можна очікувати вже на 2-3 рік після посадки.

Ківі

Ківі можна побачити не лише в супермаркеті, але й на власній ділянці. В українських кліматичних умовах добре росте актинідія – морозостійкий різновид ківі. Перші плоди з'являються на 4-5 рік після посадки. Для успішного плодоношення необхідно висадити чоловічі та жіночі рослини разом, оскільки більшість сортів ківі двостатеві.

Хурма

Хурма – яскравий, соковитий фрукт, який можна виростити в Україні. Є сорти, що витримують морози до -25 градусів. Для України найкраще підходять сорти на віргінській морозостійкій підщепі, зокрема «Божий дар», «Нікітська Бордова», «Дар Софіївки» та інші. Перші кілька років хурму потрібно вкривати від холоду, але з часом вона загартовується і витримує навіть суворі зими.

Гранат

Гранат – ще один фрукт, який можна виростити в Україні, але лише в південних регіонах. Важливо обрати морозостійкий сорт та правильно підготувати дерево до зимівлі. Один з чудових варіантів гранат «Кримський смугастий». Саджанці краще купувати у контейнері, оскільки вони швидше приживуться завдяки розвиненій кореневій системі. Садити гранат слід навесні, у добре прогрітий ґрунт, в місці, захищеному від вітру. На 3-4 рік можна очікувати перші плоди.