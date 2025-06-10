Якщо урожай виявився зіпсованим, не поспішайте його викидати

Черешня – не лише солодка і смачна, а й надзвичайно корисна ягода. Проте часто в ній можна знайти черв'яків. Важливо знати, коли і як правильно обробити дерево, щоб уникнути появи шкідників, а також як діяти, якщо вони вже з’явилися в плодах. Про це пише ТСН.

Причина появи черв’яків у черешні

Основна загроза – вишнева муха. Це маленька комаха (близько 3-5 мм завдовжки), яка зимує у верхньому шарі ґрунту. Щойно настає тепло, вона виходить на поверхню, шукаючи їжу. Її приваблює сік черешень, вишень та виділення попелиці. Після того як муха наситилася, вона відкладає яйця прямо в м’якоть плодів. Через це ягоди з черв’яками часто гниють і передчасно опадають.

Що станеться, якщо випадково з’їсти черв’яка

Дехто вживає черешні, не розрізаючи їх навпіл, а інші – одразу викидають плоди з ознаками пошкодження. Наскільки це безпечно? Якщо черв’як перебуває в ягоді вже деякий час, всередині можуть початися процеси гниття, а це створює ризик отруєння. Втім, черешні з черв'яками не обов’язково викидати, з них можна варити варення, компоти тощо. Головне – перед приготуванням видалити шкідників.

Як запобігти появі черв'яків у черешнях

Якщо урожай виявився зіпсованим, не поспішайте його викидати. Черв’яків можна легко позбутися за допомогою підсоленої води. Ось що знадобиться:

свіжі черешні;

сіль;

вода;

миска;

друшляк.

Покроковий спосіб видалення черв’яків:

На пів кілограма ягід приготуйте літр води з додаванням 1 чайної ложки солі. Переберіть плоди: приберіть гнилі, пошкоджені, без плодоніжок і листя. Промийте черешню під проточною водою. У теплій воді розчиніть сіль і повністю занурте в розчин ягоди. Залиште їх на 30 хвилин – за цей час черв’яки вийдуть з плодів. Після цього ще раз промийте черешню під проточною водою.

Коли і як обробляти дерева від шкідників

Щоб попередити напад вишневої мухи, навесні варто накрити землю під деревами чорною плівкою. Це не дозволить комасі вилетіти з ґрунту.

Хімічні засоби застосовують лише тоді, коли природні методи не дали результату. Обприскування проводиться в період активного вильоту мух. Народні засоби потрібно застосовувати повторно після кожного дощу.

Найбільш ефективні способи боротьби з вишневою мухою:

господарське мило : на 5 літрів води додайте 2 ч. л. мила (попередньо натерти) і 2 ч. л. олії. Розчин залийте в обприскувач і обробіть дерево. Повторити через 3-5 днів;

полиновий настій : половину відра наповніть полином, залийте водою і настоюйте добу. Додайте 2 ст. л. рідкого мила і обприскайте черешню;

тютюновий настій : 500 г тютюнового пилу розведіть у 10 літрах води, додайте 3 ст. л. рідкого мила. Настоюйте дві доби, після чого обробіть дерева;

хвойний відвар: одну гілку ялини або сосни доведіть до кипіння в каструлі з водою. Після охолодження використовуйте для обприскування дерева.

Також ефективним є використання липких пасток. Їх рекомендується розвішувати вже на початку червня.