Моніліоз, або плодова гнилизна, найчастіше проявляється на вишнях і черешнях

Незважаючи на свою красу та корисність, вишня може страждати від різних захворювань, серед яких моніліоз є одним із найбільш небезпечних. Це грибкова хвороба, яка вражає не лише вишню, але й інші кісточкові дерева, такі як черешня, абрикос та персик. Моніліоз здатен завдати серйозної шкоди садовим насадженням, адже може призвести до часткової або навіть повної втрати врожаю. ProstoWay пише про основні симптоми моніліозу, а також способи боротьби з цією хворобою.

Симптоми моніліозу

Моніліоз, або плодова гнилизна, найчастіше проявляється на вишнях і черешнях. Першими ознаками захворювання є підсихання пагонів і активне виділення смоли на них. Як правило, хвороба проявляється на кінчиках гілок, де квіти і бутони починають всихати та засихати. Це явище виникає через те, що збудники хвороби проникають у квіти, де розвиваються і перетворюються на джерела інфекції. Згодом ці інфіковані частини дерева стають розсадниками грибка, який розповсюджується на інші частини рослини та навіть на сусідні дерева.

Додатково до підсихання пагонів, на хворих гілках можуть утворюватися характерні плями, що покриваються білим або сірим нальотом. Кожен з цих симптомів вказує на наявність моніліозу, і в разі їх виявлення необхідно негайно вжити заходів для лікування рослини та попередження поширення захворювання на інші дерева.

Як боротися з моніліозом

Щоб позбутися від моніліозу та запобігти подальшому розповсюдженню інфекції, необхідно дотримуватись кількох простих, але ефективних заходів.

Обрізка хворих частин дерева. Першим кроком є зрізання всіх уражених частин пагонів та гілок, що показали ознаки хвороби. Важливо, щоб зрізані частини не залишалися на вашому городі, а утилізовувалися далеко від саду, щоб не стати джерелом нової інфекції.

Протигрибкова обробка. Після обрізки необхідно провести обробку дерев спеціальними протигрибковими препаратами, які ефективно борються з моніліозом. Для цього можна використовувати такі засоби, як:

Обробку слід проводити відповідно до інструкцій на упаковці не менше двох, а бажано трьох разів, з інтервалом між обробками.

«Планріз»;

«Триходермін»;

«Фіто Лікар»;

«Фітоспорин».

Профілактика. Найкраще запобігати розвитку моніліозу ще до того, як інфекція вразить рослину. Для цього можна застосовувати превентивні обробки, особливо в період цвітіння та перед початком плодоношення. Це допоможе знизити ризик ураження дерева грибком.

Додаткові поради

Крім хімічних обробок, важливу роль у боротьбі з моніліозом відіграє правильний догляд за рослиною. Забезпечте вашим вишням належні умови для росту, зокрема правильний полив, підживлення та своєчасне видалення сухих та пошкоджених частин дерева.