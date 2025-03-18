Весняна побілка допомагає захистити дерева від сонячних опіків

Весняна побілка дерев часто викликає у садівників безліч питань. Для деяких це традиційний і важливий догляд, а для інших – лиш звичайна процедура, що не має особливого сенсу. Однак, щоб ваші плодові дерева були здоровими та дали багатий врожай, важливо знати, коли і як проводити побілку, а також які рослини не можна білити і чому. Детальніше про це пише «24 Канал».

Які дерева не можна білити

Побілка дерев має свої плюси, але застосовувати її слід не до всіх рослин. Наприклад, для молодих дерев, чия кора ще дуже тонка, краще утриматися від цієї процедури до того часу, поки їм не виповниться три роки. Побілка може нашкодити деревам із пошкодженнями кори, тріщинами або виразками, оскільки вапно може проникнути в глибину стовбура, завдаючи рослині ще більшої шкоди. Також не слід проводити побілку на декоративних деревах, чагарниках, адже вони мають менше проблем з хворобами або шкідниками.

Навіщо білять дерева

Весняна побілка допомагає захистити дерева від сонячних опіків, адже в період активного сонячного світла стовбури дерев без листя можуть отримати ушкодження. Ще одна важлива перевага – побілка оберігає дерева від надмірного сокоруху, що може стати проблемою на ранніх етапах весни, коли температура починає коливатися.

Чим замінити побілку дерев

Замість традиційної побілки, для молодих і ослаблених дерев можна використовувати менш концентровані суміші або замінники, такі як крейдовий порошок, що буде менш агресивним для кори. Для тих дерев, що мають пошкодження, можна застосувати альтернативні методи, наприклад, обгортання стовбурів мішковиною або агроволокном, що додатково захищає стовбури від холоду та шкідників. Окрім того, хворі дерева можна підживити мінеральними добривами або обробити інсектицидами до проведення побілки.

Не забувайте, що здорові дерева можуть отримати максимальну користь від цього способу захисту, а ось пошкоджені або слабкі рослини потребують іншого підходу для відновлення.