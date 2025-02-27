Особливу увагу слід звернути на місце розташування плодових бруньок

Весна – це час пробудження природи, коли садівники активно працюють у своїх садах, готуючи дерева до нового сезону. Однією з важливих процедур є обрізка плодових дерев, яка допомагає зберегти їх здоров'я та стимулює ріст. Однак не всі дерева потребують обрізки навесні, і деякі рослини краще залишити у спокої до пізнішого часу. «Сенсація» пише, які плодові дерева не слід обрізати весною та чому.

Весною садівники зазвичай виходять на ділянку, аби привести у порядок дерева, кущі та інші рослини, але деякі з них потребують особливого підходу. Серед них – сливи, абрикоси, персики, яблуні та вишні, чия обрізка на ранніх етапах весни може зашкодити розвитку. Це пов'язано з тим, що в цей час дерева перебувають у стані спокою, а видалення гілок може вплинути на їх майбутній урожай.

Найкращий час для обрізки цих дерев – після завершення їхнього вегетаційного періоду, коли бруньки ще не почали набухати. Багато досвідчених садівників проводять обрізку плодових дерев восени, коли це менш шкідливо для рослин.

Особливу увагу слід звернути на місце розташування плодових бруньок. Наприклад, вишню не обрізають весною, оскільки її плодові бруньки формуються на кінцях гілок, і зайва обрізка може позбавити дерево можливості плодоносити.

Плодові дерева, такі як персик, абрикос і черешня, можна обрізати після завершення вегетації. Оскільки ці рослини ростуть швидко, регулярна обрізка допомагає контролювати їх форму. Аналогічно обрізається і високоросла яблуня.

Якщо дерева були висаджені восени, перша обрізка може відбутися навесні, коли вони лише починають активно рости. Важливо спочатку вкоротити скелетні гілки, а потім – формувати верхівку дерева. Якщо гілки великі, їх обрізають на третину, а слабші – на пів, зайві – видаляють повністю.

Для молодих дерев у перші роки життя важливо видаляти вертикальні гілки, починаючи з літніх сортів, а потім переходячи до зимових.

Щодо яблунь, то санітарну обрізку краще проводити восени, до першого морозу, щоб всі зрізи встигли зажити до зими. Весняна підгодівля яблунь може зашкодити, тому від неї краще відмовитись.