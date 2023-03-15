Якщо на дереві в результаті минулих обрізувань вже є вовчки, їх потрібно вкоротити

Завдання обрізування плодового дерева – сформувати крону у вигляді чаші або келиха, щоб забезпечити доступ сонячних променів та повітря до кожного пагона. Тоді дерево плодоноситиме щедріше, плоди почнуть дозрівати швидше, а хвороботворні мікроорганізми в кроні не так швидко розвиватимуться. «Флорист-Х» розповідає, як це зробити початківцям, які вперше обрізатимуть свій сад.

Крок 1. Видаляємо порость.

Насамперед потрібно секатором або пилкою видалити навколо дерева дику порость, яка висмоктує живлення з кореневої системи. Всі пагони потрібно обрізати під корінь.

Крок 2. Розчищаємо крону.

Тепер потрібно розчистити крону, тобто зрізати уражені хворобою, сухі, засохлі і зламані за зиму гілки і видалити всі пагони, спрямовані в гущу крони. Всі вони лише забирають живлення у здорових і правильно зростаючих гілок та пагонів. Потім слід розібратися з конкуруючими гілками, які перехрещуються або труться одна об одну, і одну з двох видалити. Не бійтеся зрізати зайве: через рік крона обросте масою нових пагонів – вовчків, і вам доведеться їх нормувати.

Крок 3. Вкоротити вовчки.

Якщо на дереві в результаті минулих обрізувань вже є вовчки, їх потрібно вкоротити, інакше дерево знову почне тягнутися вгору, а вам потрібно, щоб скелетні гілки розташовувалися якомога горизонтальніше.

Крок 4. Вкоротити верхівку.

На фінальному етапі потрібно зробити стримуюче обрізування центрального провідника, тобто вкоротити верхівку дерева на висоті 2-2,5 м: дерево має бути присадкуватим, щоб за ним було легше доглядати і щоб зручніше було знімати з нього плоди.

Після обрізування дерево потрібно обробити залізним або мідним купоросом і обов’язково побілити: побілка знезаразить рани і допоможе дереву їх залікувати.

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