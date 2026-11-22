Існує кілька факторів, які можуть зробити будинок привабливим для мишей

З настанням холодів миші частіше шукають прихистку в людських оселях. У будинку вони можуть знайти їжу, зігрітися й облаштувати гніздо в затишному куточку. Що саме приваблює гризунів до помешкання в холодну пору року, розповідає LoveDeco.

Чому миші заходять у будинок, коли стає холодно?

Існує кілька факторів, які можуть зробити будинок привабливим для мишей:

Тепло та затишні місця

Коли надворі стає холодно, миші шукають тепло та захищені від негоди місця. Опалювані будинки, підвали, горища та комори стають для них привабливим прихистком.

Усередині оселі гризуни часто ховаються за холодильником, плитою та іншою побутовою технікою.

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Тому варто періодично перевіряти ці місця, особливо якщо там давно не прибирали.

Відкриті продукти та залишки їжі

Мишей приваблює їжа, до якої легко дістатися. Відкриті пакети з продуктами, крихти на підлозі й залишки страв на столі дають гризунам змогу швидко знайти поживу.

Миші здатні прогризати навіть папір і тонкий пластик, тому запаси краще зберігати в щільно закритих контейнерах зі скла, металу або міцного пластику.

Також важливо регулярно підмітати підлогу, витирати робочі поверхні після готування й мити посуд, щоб не залишати його брудним на ніч.

Корм для домашніх тварин

Сухий корм для котів і собак також може стати джерелом їжі для мишей. Особливо якщо він зберігається у відкритому пакеті або цілу ніч залишається в мисці.

Гризуни можуть повертатися до місць, де постійно знаходять корм. Щоб цього не сталося, його варто пересипати в контейнер, а залишки їжі з мисок прибирати після годування.

Відкриті смітники та харчові відходи

Миші можуть легко дістатися до харчових відходів, якщо сміттєві баки біля будинку стоять відкритими. Особливо це стосується кухонних решток, які надовго залишають на вулиці.

Тому варто обирати баки зі щільними кришками, тримати їх закритими й регулярно спорожняти.

Захаращені комори, горища та підвали

Миші шукають темні, тихі місця, захищені від втручання людей. Горища, завалені старими речами, старі комори чи захаращені підвали можуть створити їм сприятливі умови для облаштування гнізд. Якщо поблизу є джерела їжі, ці приміщення можуть стати місцями, де гризуни оселяться на тривалий час.

Саме тому корисно періодично прибирати приміщення для зберігання, а невикористані предмети – утилізувати або зберігати в міцних контейнерах.