Ароматичні засоби можуть лише доповнювати основні заходи захисту

Восени гризуни активно шукають місця, де можна сховатися від холоду та знайти їжу. Погріб із запасами картоплі, моркви та інших овочів легко стає для них привабливим місцем. Окрім того, що миші псують урожай, вони можуть забруднювати продукти та залишати після себе неприємний запах. Щоб зменшити ризик появи гризунів, варто поєднувати різні способи захисту. Зокрема, можна використовувати рослини та речовини з різкими запахами, які гризуни зазвичай уникають. Про аромати, які відлякують мишей, пише iTV.

Полин і пижмо

Сухий полин або пижмо можна використовувати як додатковий засіб для відлякування гризунів. Ці рослини мають виразний аромат, який може бути неприємним для мишей.

Зберіть кілька гілочок рослин, добре їх просушіть і зв’яжіть у невеликі пучки. Розкладіть їх у кутах погреба, уздовж стін, біля входу та поруч із місцями зберігання овочів.

У міру того, як запах слабшатиме, старі пучки потрібно замінювати свіжими. Водночас не варто розраховувати лише на рослини: якщо в погребі вже оселилися гризуни, необхідно перекрити доступ до приміщення та прибрати всі можливі джерела їжі.

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Ефірна олія м’яти

Ще один варіант – використати ефірну олію м’яти. Її різкий аромат може допомогти зробити приміщення менш привабливим для гризунів.

Нанесіть кілька крапель олії на шматочки тканини або ватні диски та покладіть їх у невеликі ємності. Розставте такі ароматичні засоби біля входу, уздовж стін і в місцях, де помічали сліди присутності мишей.

Запах поступово вивітрюється, тому засіб потрібно періодично оновлювати. Не варто наносити концентровану олію безпосередньо на картоплю, ящики чи інші продукти.

Березовий дьоготь

Різкий запах березового дьогтю також використовують як народний засіб для відлякування гризунів. Невелику кількість речовини можна нанести на шматочки тканини або тирсу, після чого покласти їх в окремі невеликі ємності.

Розмістіть такі посудини біля входу до погреба та вздовж стін. Не допускайте безпосереднього контакту дьогтю з картоплею, овочами, дерев’яними ящиками чи іншими поверхнями, на яких зберігаються продукти.

Під час використання дьогтю важливо забезпечити провітрювання приміщення та не перевищувати необхідну кількість речовини.

Перекрийте мишам доступ до погреба

Ароматичні засоби можуть лише доповнювати основні заходи захисту. Насамперед огляньте погріб і знайдіть отвори, через які гризуни можуть потрапляти всередину. Миша здатна проникнути навіть через дуже вузьку щілину, тому особливу увагу зверніть на вентиляційні отвори, двері, місця проходження труб і стики стін.

Вентиляційні отвори варто закрити міцною дрібною металевою сіткою. Також перевірте, чи немає пошкоджень у дверях та інших конструкціях.

Не залишайте в погребі розсипаний корм, харчові відходи або інші продукти, які можуть привабити гризунів. Картоплю та інші овочі краще зберігати в чистій сухій тарі.

Якщо миші вже з’явилися у великій кількості, одних запахів буде недостатньо. У такому разі потрібно встановити безпечні механічні пастки в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин, або звернутися до фахівців із боротьби зі шкідниками.