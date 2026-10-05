Осінь – важливий період для смородини, адже після плодоношення кущам потрібно відновити запаси поживних речовин. У жовтні підживлення має допомогти рослині зміцнити кореневу систему та підготуватися до холодів. Для цього використовують добрива, які містять фосфор, калій та інші необхідні мінерали. Більше про осіннє підживлення пише Deccoria.

Чим підживити смородину восени

Після завершення плодоношення смородина потребує поживних речовин, які допоможуть кущу підготуватися до зими. Осіннє підживлення відрізняється від весняного: його завданням не є стимулювання активного росту пагонів.

У цей період особливо важливі фосфор і калій, а також кальцій, магній та залізо. А от від азотних добрив восени краще відмовитися, оскільки вони стимулюють появу молодих пагонів, які можуть не встигнути зміцніти до морозів.

Базальтове борошно для смородини

Для жовтневого підживлення можна використати базальтове борошно. Воно не містить азоту, але насичує ґрунт мінералами та допомагає покращити його структуру.

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Під кожен кущ достатньо внести приблизно дві жмені борошна. Після цього злегка перемішайте його із землею граблями та добре полийте рослину.

Як використати деревний попіл

Якщо базальтового борошна немає, для підживлення можна взяти деревний попіл. Його дозволяється просто розсипати під кущами або приготувати рідкий розчин.

Для цього склянку просіяного попелу додайте у відро води та залиште настоюватися на ніч. Під дорослий кущ внесіть 3–4 літри готового розчину.

Важливо враховувати, що попіл має лужну реакцію. Тому таке підживлення не варто використовувати надмірно, щоб не змінювати кислотність ґрунту.

Компост і мульча для смородини

Ще один варіант осіннього догляду – визрілий компост. У вересні-жовтні ним можна замульчувати ґрунт навколо куща.

Компост одночасно живить рослину та допомагає захистити коріння від перепадів температури. Для мульчування також можна використати соснову кору, яка утримує вологу та допомагає кущу пережити холодний період.