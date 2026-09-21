Влітку та навесні густе листя заважає добре та якісно обробити всі частини рослини.

Осінь – вдалий час, щоб подбати про смородину перед новим сезоном. Після повного опадання листя кущ слід ретельно обробити, адже в цей період на ньому можуть залишатися кліщі, попелиця та інші шкідники, які готуються до зимівлі. 24 Канал розповідає, як та коли слід обробляти смородину.

Коли обробляти смородину восени?

Поспішати з обробкою не варто. Найкраще дочекатися, поки з куща повністю опаде листя. Влітку та навесні густа зелень заважає добре та якісно обробити всі частини рослини. А після листопаду засіб можна нанести на більшу площу.

Де ховаються шкідники?

Комахи та кліщі можуть зимувати у різних захищених місцях куща. Часто вони ховаються у шпаринах між гілками, біля місць їхнього стискання та під бруньками. Саме тому просто побризкати верхню частину рослини недостатньо. Важливо, щоб засіб потрапив на ділянки, де можуть перебувати шкідники.

Чим обробити смородину?

Агроном рекомендує використовувати спеціальні контактні засоби, які призначені для боротьби зі шкідниками, що планують зимувати. Обов’язково дотримуйтеся інструкції конкретного препарату.

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Також важлива і якість обробки. Контакті препарати діють на тих шкідників, на яких безпосередньо потрапляє розчин. Тому під час процедури слід ретельно обробити весь кущ, особливо місця між гілками та біля бруньок.