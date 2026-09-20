Щоб тканина залишалася рівною, важливо правильно її випрати та висушити

Після прання штори не обов’язково одразу прасувати. Щоб тканина залишалася рівною, важливо правильно її очистити та висушити. ТСН розповідає, як доглядати за шторами, аби після висихання на них не залишалося складок.

Як правильно випрати штори?

Перш ніж прати штори, їх потрібно добре витрусити від пилу, а потім у великому тазу або ванній приготувати теплий сольовий розчин. Сіль використовували раніше для попереднього замочування, особливо якщо штори занадто забруднені.

Тканину залишають у воді на кілька годин, після чого рідину зливають і добре промивають штори. Для сильно забруднених тканин замочування може бути більш тривалим.

Після цього забруднені ділянки можна натерти господарським милом і обережно випрати штори вручну. Важливо не терти тонкий матеріал надто сильно. Тюль краще лише легко стискати та переміщати у воді, щоб не пошкодити волокна.

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І лише після цього ви можете прополоскати чисту тканину в слабкому крохмальному розчині. Крохмаль допомагає матеріалу краще тримати форму, тому після висихання він може виглядати рівнішим.

Після полоскання не викручуйте штори, а дайте їм стекти, акуратно розправляючи усі складки. Ви навіть можете повішати назад штори ще трохи вологими. Під власною вагою тканина поступово розпрямляється, тому прасувати її не потрібно.