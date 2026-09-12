Восени світловий день скорочується, тому монстера отримує менше природного освітлення

Восени ріст монстери поступово сповільнюється, тому у вересні рослину варто підтримати підживленням. Для цього можна використати простий домашній засіб із бананових шкірок. Oboz.ua розповідає, як правильно підживити монстеру восени.

Чому у вересні монстері потрібна увага?

Восени світловий день стає коротшим, тож монстера отримує менше природного світла. У цей період її краще переставити ближче до вікна, де буде достатньо яскравого розсіяного освітлення. Водночас рослину варто захищати від інтенсивних прямих сонячних променів, які можуть пошкодити листя.

Через меншу кількість світла та уповільнення росту монстері потрібно менше води. Тому варто поливати рослину лише тоді, коли верхній шар ґрунту висохне.

Восени також завершується період активного росту кімнатних рослин. Тому удобрювати монстеру краще у період, поки вона продовжує формувати нове листя. Але це не означає, що восени їй не потрібне домашнє підживлення.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чим підживити монстеру?

Одним із домашніх варіантів добрива є бананова шкірка. Вона містить калій – поживний елемент, який бере участь у регулюванні водного балансу та процесах, пов’язаних з імунітетом рослин.

Для приготування добрива свіжу бананову шкірку слід помити й нарізати на дрібні шматочки, а потім замочити у воді на 24–48 годин. Отриманим настоєм монстеру радять поливати раз на кілька тижнів.