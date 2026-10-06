За народними уявленнями, сирі та добре висушені каштани можуть сповільнювати появу паростків на бульбах

Після збирання врожаю картоплю потрібно правильно підготувати до тривалого зберігання. Бульби можуть передчасно проростати, втрачати вологу або гнити, якщо в приміщенні неправильні температура та вологість. Серед народних способів зберегти врожай є порада класти до картоплі каштани та жолуді. Як це працює, пише ТОР.

Навіщо до картоплі кладуть каштани

За народними уявленнями, сирі та добре висушені каштани можуть сповільнювати появу паростків на бульбах. Також прихильники цього способу вважають, що каштани здатні частково поглинати зайву вологу.

Разом із каштанами для зберігання картоплі іноді використовують і жолуді. Вважається, що вони допомагають створити сприятливі умови та запобігають пересиханню бульб.

Водночас не варто розраховувати, що цей спосіб гарантовано спрацює. Наукових доказів того, що каштани або жолуді можуть суттєво подовжити термін зберігання картоплі чи стримати її проростання, недостатньо. Тому найважливіше – забезпечити правильні умови зберігання.

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За якої температури зберігати картоплю

Для тривалого зберігання картоплі потрібне прохолодне, сухе та добре вентильоване приміщення. Важливо, щоб температура не була ні надто низькою, ні надто високою.

Якщо у приміщенні надто холодно, картопля може стати солодкуватою на смак. За температури, близької до нуля, у бульбах змінюється співвідношення крохмалю та цукрів. Заморожування також негативно впливає на якість картоплі.

У теплому приміщенні картопля швидше втрачає вологу та починає проростати. Тому для тривалого зберігання краще використовувати прохолодний підвал або інше відповідне сховище зі стабільними умовами.

Чому картоплю потрібно зберігати в темряві

Світло також негативно впливає на бульби. Під його дією картопля зеленіє, а вміст глікоалкалоїдів, зокрема соланіну, може підвищуватися.

Саме тому картоплю тримають у темному місці, захищеному від сонячного та постійного штучного освітлення.

Яку тару вибрати для картоплі

Під час зберігання картоплі потрібна хороша циркуляція повітря. Для цього підійдуть дерев’яні ящики з отворами або ґратчастими стінками, а також мішки з матеріалу, що добре пропускає повітря.

Не варто складати картоплю в герметичні пластикові ємності або щільно зав’язані поліетиленові пакети. Усередині може накопичуватися волога та конденсат, що підвищує ризик появи плісняви й гнилі.

Перед закладанням на зберігання врожай потрібно перебрати. Пошкоджені, підгнилі або хворі бульби краще відкласти окремо. Протягом зими картоплю бажано періодично оглядати та відразу прибирати зіпсовані бульби.