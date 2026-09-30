Навіть за правильних умов капусту потрібно час від часу оглядати

Білокачанна капуста за правильних умов може залишатися свіжою протягом кількох місяців. Однак для тривалого зберігання підходять не всі качани. Найкраще лежать пізні та середньопізні сорти з щільною структурою, тоді як м’які, тріснуті або пошкоджені головки краще використати першими. Про це пишуть Новини.Info.

Які качани відбирати для зберігання

Перед закладанням урожаю уважно огляньте кожен качан. Для зимового зберігання залишайте лише щільні та здорові головки без тріщин, темних плям, слідів гнилі чи механічних пошкоджень.

Навіть невелика пошкоджена ділянка може стати осередком гнилі, яка поступово пошириться на весь качан. Тому сумнівні екземпляри краще не класти разом зі здоровою капустою.

Збирати врожай бажано в суху погоду. Після зрізання качани можна ненадовго залишити під навісом, щоб їхня поверхня добре обсохла. При цьому не варто повністю знімати зовнішні листки. Кілька здорових покривних листків захищатимуть капусту від механічних пошкоджень і надмірної втрати вологи.

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Які умови потрібні капусті

Для тривалого зберігання оптимально підтримувати температуру приблизно від 0 до +2 °C. Вологість повітря має становити близько 90–95 %. За таких умов качани не пересихатимуть, але приміщення водночас потребує хорошої вентиляції.

Особливо небажаний постійний конденсат на стінах погреба. Надлишок вологи та застій повітря створюють умови для появи цвілі й мокрої гнилі.

Як правильно розкласти качани

Не варто складати капусту надто щільно. У ящиках між качанами залишайте трохи простору, щоб повітря могло вільно циркулювати. На полицях головки також краще розкладати окремо з невеликими проміжками.

Чому не варто використовувати плівку

Окремі качани можна загорнути в чистий сухий папір. Він допомагає поглинати невелику кількість зайвої вологи та водночас зменшує контакт капусти із сусідніми овочами.

А от поліетиленова плівка для звичайного погреба підходить гірше. Усередині щільного паковання може накопичуватися конденсат, через що поверхня качана стає вологою, а ризик появи гнилі зростає.

Перевіряйте капусту протягом зими

Навіть за правильних умов капусту потрібно час від часу оглядати. Якщо на качані з’явилися темні плями, слиз або цвіль, його слід одразу прибрати від здорових овочів.

Також варто перевіряти полицю чи ящик, де лежав зіпсований качан, і за потреби очистити поверхню. Оглядати потрібно й інші овочі та фрукти, які зберігаються поруч: зіпсовані продукти також можуть стати джерелом проблем для сусіднього врожаю.

Якщо в погребі стабільна температура, немає застою повітря, а на зберігання відібрані лише здорові та щільні качани, пізня капуста може добре зберегтися до весни. Такі овочі можна буде використовувати для свіжих салатів, тушкування або засолювання.