Термін служби акумулятора Android-смартфона можна продовжити, якщо дотримуватися кількох простих правил

Термін служби акумулятора Android-смартфона можна продовжити, якщо дотримуватися кількох простих правил. УНІАН розповідає, що допоможе довше зберігати батарею в хорошому стані.

Як зазначається, акумулятор телефона в середньому починає застарівати вже через 2–3 роки.

Компанія Google оновила розділ із рекомендаціями щодо правильного поводження зі смартфонами Pixel. Проте ці поради можна застосовувати до багатьох різних пристроїв на Android.

Які поради врятують ваш акумулятор?

Сучасний смартфон потрібно заряджати не більше ніж на 90% для довговічності акумулятора.

Відключайте точки доступу і Wi-Fi, коли ви ними не користуєтесь, а також при зарядці телефону. Ці функції можуть споживати багато енергії та зменшувати автономність пристрою.

Коли телефон майже розряджений, увімкніть адаптивне енергоспоживання. Ця функція дозволить знизити продуктивність телефону й обмежити фонові процеси застосунків, щоб продовжити час роботи смартфона.