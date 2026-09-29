фото ТСН

У жовтні в українських лісах можна знайти чимало їстівних грибів

У жовтні в українських лісах можна знайти чимало їстівних грибів. Проте врожай багато в чому залежить від погоди: якщо пройшов хороший дощ, а після нього потепліло, можна вирушати на тихе полювання. УНІАН розповідає, які гриби можна знайти у жовтні. Які їстівні гриби можна збирати у жовтні? Опеньки. Ці гриби ростуть рясно, полюбляють молоді посадки та іноді трапляються в найнесподіваніших місцях. Під час збирання варто бути уважними, адже опеньки мають неїстівних двійників, з якими їх можна сплутати. Білі гриби. Цей гриб також можна зустріти у жовтні, хоча пік його сезону припадає на дещо раніший період. Найчастіше білі гриби ховаються серед моху та лишайників, а ростуть переважно у хвойних і змішаних лісах. Маслюки. Вони полюбляють теплу погоду та найчастіше ростуть у хвойних лісах, хоча трапляються й у молодих змішаних посадках. Також ці гриби віддають перевагу вапняковим ґрунтам. Варто пам’ятати, що існує кілька видів маслюків, зокрема й несправжні, тому під час збирання потрібно бути уважними. Польські гриби. Найчастіше вони трапляються у хвойних лісах, рідше – у листяних. Під час збирання варто бути уважними, адже їх можна сплутати з іншими схожими видами грибів. Гливи. Ці гриби плодоносять аж до грудня та ростуть пучками. Найчастіше їх можна зустріти на деревині листяних порід, зокрема берези та верби. Дощовики. Ці гриби найчастіше ростуть на ґрунті та можуть траплятися групами на відкритих ділянках.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter