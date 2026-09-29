Які гриби ростуть у жовтні: список їстівних видів, які можна збирати
У жовтні в українських лісах можна знайти чимало їстівних грибів
У жовтні в українських лісах можна знайти чимало їстівних грибів. Проте врожай багато в чому залежить від погоди: якщо пройшов хороший дощ, а після нього потепліло, можна вирушати на тихе полювання. УНІАН розповідає, які гриби можна знайти у жовтні.
Які їстівні гриби можна збирати у жовтні?
- Опеньки. Ці гриби ростуть рясно, полюбляють молоді посадки та іноді трапляються в найнесподіваніших місцях. Під час збирання варто бути уважними, адже опеньки мають неїстівних двійників, з якими їх можна сплутати.
- Білі гриби. Цей гриб також можна зустріти у жовтні, хоча пік його сезону припадає на дещо раніший період. Найчастіше білі гриби ховаються серед моху та лишайників, а ростуть переважно у хвойних і змішаних лісах.
- Маслюки. Вони полюбляють теплу погоду та найчастіше ростуть у хвойних лісах, хоча трапляються й у молодих змішаних посадках. Також ці гриби віддають перевагу вапняковим ґрунтам. Варто пам’ятати, що існує кілька видів маслюків, зокрема й несправжні, тому під час збирання потрібно бути уважними.
- Польські гриби. Найчастіше вони трапляються у хвойних лісах, рідше – у листяних. Під час збирання варто бути уважними, адже їх можна сплутати з іншими схожими видами грибів.
- Гливи. Ці гриби плодоносять аж до грудня та ростуть пучками. Найчастіше їх можна зустріти на деревині листяних порід, зокрема берези та верби.
- Дощовики. Ці гриби найчастіше ростуть на ґрунті та можуть траплятися групами на відкритих ділянках.
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