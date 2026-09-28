Якщо частина врожаю ще залишається на кущах, поступово прибирайте старе та пожовкле листя

Наприкінці вересня помідори ще можуть дозрівати на кущах, але холодні ночі поступово змінюють ситуацію. За низьких температур плоди повільніше достигають, а перед заморозками їх краще не залишати на грядці. Навіть зелені помідори, які досягли потрібного розміру, можуть дозріти після збору. Як правильно визначити момент, коли врожай уже час переносити в тепле місце, пише Top.

Коли збирати помідори восени

Помідори добре розвиваються в теплі, тому зі зниженням нічної температури їхнє дозрівання сповільнюється. Якщо вночі температура опускається приблизно до +10 °C, плоди вже достигають значно повільніше.

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Остаточний збір варто провести до прогнозованих заморозків. Навіть короткочасне зниження температури нижче нуля може пошкодити плоди, через що вони гірше зберігатимуться та можуть почати псуватися.

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Які помідори можна залишити дозрівати вдома

Необов’язково чекати, поки кожен плід на кущі стане повністю червоним. Для дозрівання після збору добре підходять помідори, які вже досягли свого нормального розміру та почали світлішати.

Такі плоди обережно зніміть із куща й перенесіть у сухе приміщення. Розкладіть їх в один шар або покладіть у невеликі коробки, щоб пошкоджені плоди не контактували зі здоровими.

Для достигання помідорам не потрібне пряме сонячне світло. Достатньо сухого приміщення зі стабільною кімнатною температурою.

Не залишайте врожай під час затяжних дощів

Холод – не єдина причина завершити сезон. Тривалі опади та висока вологість створюють умови для розвитку грибкових хвороб, особливо якщо на листі вже з’явилися плями або інші ознаки ураження.

У такій ситуації здорові плоди краще своєчасно зібрати. Перед закладанням на дозрівання уважно огляньте кожен помідор і відкладіть плоди з пошкодженнями чи ознаками хвороб.

Як підготувати кущі до завершення сезону

Якщо частина врожаю ще залишається на кущах, поступово прибирайте старе та пожовкле листя. Це покращить циркуляцію повітря, але надмірно оголювати рослини не потрібно.

Стежте за прогнозом погоди та станом плодів. Якщо ночі стають дедалі холоднішими, а врожай уже майже досяг потрібного розміру, краще не ризикувати й завершити збір до приходу заморозків.