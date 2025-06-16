Один із найпростіших і найкорисніших способів утилізації зіпсованих плодів – компостування

Помідори мають короткий термін зберігання, особливо якщо їх тримати в неналежних умовах. Вони швидко м’якшають, псуються, а за високої температури вкриваються пліснявою. Їсти такі овочі вже не можна, однак це не означає, що їм пряма дорога у смітник. Зіпсовані помідори цілком придатні для використання в саду як органічне добриво або джерело насіння. Як використати зіпсовані помідори, пише Fajny ogrod.

Домашній компост із зіпсованих помідорів

Один із найпростіших і найкорисніших способів утилізації зіпсованих плодів – компостування. Помідори мають м’яку структуру, тому швидко розкладаються й добре поєднуються з іншими органічними залишками. Вони збагачують компостну масу поживними речовинами й сприяють утворенню родючого ґрунту.

Щоб прискорити процес, поріжте плоди на шматки перед тим, як додати їх у компостну купу. Не забувайте регулярно перемішувати масу, це забезпечує доступ кисню й запобігає гниттю. Для підтримки оптимального рівня кислотності можна додати трохи вапна або садової крейди, це допоможе усунути неприємний запах.

Як зібрати насіння із зіпсованого помідора

Ще один корисний варіант – видобути насіння для майбутніх посівів. Для цього вийміть насіння з м’якоті, покладіть у склянку або банку з невеликою кількістю води й залиште на 3-4 дні в теплому місці. За цей час відбудеться природна ферментація – процес, який розчиняє слизову оболонку навколо насінин.

Коли з’являться бульбашки або легка піна, воду слід злити, а насіння ретельно промити через сито та висушити на паперовому рушнику. Зберігати їх можна до весни у сухому й темному місці.

Якщо ви зібрали насіння з гібридного сорту (позначка F1), нові рослини можуть відрізнятися за смаком, кольором і формою від батьківського сорту. Гібриди не завжди передають свої характеристики наступному поколінню.

Як зберігати помідори, щоб уникнути плісняви

Найкращий спосіб не мати справу із зіпсованими томатами і зберігати їх правильно. Не тримайте помідори в холодильнику: низька температура погіршує смак і сприяє утворенню плісняви.

Натомість зберігайте їх при кімнатній температурі – в кошику, керамічній мисці або на відкритій поверхні, де забезпечено вільний доступ повітря. Помідори поступово дозрівають, зберігають аромат і довше залишаються свіжими.