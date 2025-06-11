Червневі підживлення допоможуть томатам активно нарощувати листя

У літні місяці томати особливо вразливі до хвороб і шкідників, тому профілактичний догляд – обов’язкова частина догляду за рослинами. Окрім захисту, важливо подбати про позакореневе підживлення, воно сприяє формуванню зав’язей, підвищує імунітет і допомагає кущам нормально розвиватися навіть у несприятливих умовах, наприклад, при важкому чи закисленому ґрунті. Чим саме обприскувати томати у червні, пише Ukr.Media.

Профілактика від хвороб та шкідників

Серед основних загроз для врожаю – фітофтороз, бура плямистість, гнилі, а також павутинний кліщ і білокрилка. Щоб знизити ризик ураження, з середини червня проводять регулярне обприскування томатів по листю. Для профілактики грибкових захворювань можна застосовувати «Фурацилін», «Квадріс», а для безпечної обробки біопрепарати на кшталт «Фітоспорину». Якщо помідори вже показують перші ознаки хвороби, варто скористатися фунгіцидами, такими як «Алірин-Б» чи «Гамаїр». А для боротьби з шкідниками – «Фітоверм», «Біоверт», «Актара», «Аполло» або спеціальні протикліщові препарати.

Обприскування повинно бути рівномірним, але не надмірним – рідина не має стікати з листя. Також важливо використовувати теплий розчин, щоб не спричинити стрес у рослини.

Підживлення для росту

Червневі підживлення допоможуть томатам активно нарощувати листя, зміцнити корені та утворити перші плоди. До початку цвітіння ефективна сечовина (50-60 г на 10 л води), а при блідому листі – з додаванням сульфату магнію. Після появи зав’язей на перших суцвіттях застосовують фосфорно-калійні добрива: суперфосфат та сірчанокислий калій.

Для усунення дефіциту міді, що може спричинити викривлення листя, використовують мідний купорос у слабкій концентрації (1-2 г на літр води). Обприскування проводять у вечірній час або в похмуру погоду.

Коли починається плодоношення, корисним буде обприскування спеціальною сумішшю з деревної золи, борної кислоти та йоду. Такий засіб не лише стимулює ріст плодів, а й підвищує стійкість до хвороб. Крім того, можна обережно застосовувати стимулятори росту, у помірній кількості вони також підсилюють розвиток рослин.