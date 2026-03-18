Замість традиційної мульчі дедалі частіше використовують ґрунтопокривні рослини. Вони утворюють щільний зелений шар, який стримує бур'яни, зберігає вологу та захищає ґрунт від перегрівання. Такий спосіб не лише практичний, а й додає декоративності ділянці. До того ж він дозволяє зменшити витрати на догляд за садом.

Які рослини обрати

Для затінених місць добре підходить маренка запашна, яка швидко утворює ніжний зелений килим і красиво цвіте навесні. Також у тіні можна висадити дикий імбир – він має велике листя та добре утримує вологу.

На сонячних ділянках чудово працює ялівець повзучий. Це витривала рослина, яка не лише прикрашає сад, а й допомагає зміцнювати схили. Ще один варіант – чебрець повзучий, що створює ароматний покрив і приваблює комах-запилювачів.

Для сухих і бідних ґрунтів підійдуть низькорослі очитки. Вони не потребують частого поливу та швидко розростаються. Цікавим вибором є котячі лапки – компактна рослина з м’яким листям, яка витримує посуху.

Переваги живої мульчі

Ґрунтопокривні рослини створюють природний захисний шар, який зменшує випаровування води та пригнічує ріст бур’янів. Вони також запобігають ерозії та покращують структуру ґрунту. Крім того, такий підхід робить сад більш природним і доглянутим без зайвих зусиль.