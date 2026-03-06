Вапнування допомагає знизити кислотність ґрунту

Кислотність ґрунту суттєво впливає на ріст і розвиток більшості культур. Якщо ґрунт занадто кислий, рослини гірше засвоюють поживні речовини, повільніше ростуть і можуть давати слабший урожай. Саме тому садівники та городники застосовують вапнування, спосіб зниження кислотності ґрунту за допомогою матеріалів, що містять кальцій. Про нього пише Milary.

Для цього використовують різні речовини: вапняк, крейду, доломітове борошно або гашене вапно. Навіть подрібнена яєчна шкаралупа може частково виконувати подібну функцію, хоча для помітного результату її потрібно дуже багато.

Як працює процес розкислення

З хімічної точки зору вапнування полягає у нейтралізації кислот у ґрунті. Кальцій або магній, які містяться у вапняних матеріалах, взаємодіють з кислотними сполуками. У результаті ці реакції поступово знижують рівень кислотності.

Під час процесу утворюються солі, які менш агресивні для кореневої системи рослин. Крім того, кальцій покращує структуру ґрунту. Він сприяє формуванню грудкуватої структури, завдяки якій земля краще утримує вологу та пропускає повітря.

Водночас важливо не перевищувати норму внесення. Надлишок кальцію може зробити ґрунт занадто щільним, що ускладнить розвиток коренів, особливо у культур зі слабкою кореневою системою.

Матеріали для вапнування

Для зменшення кислотності використовують кілька різновидів матеріалів. Найпоширенішими є:

мелений вапняк;

доломітове борошно;

крейда;

гашене вапно;

озерне вапно;

зола сланцю;

доменний шлак;

відходи цукрового виробництва.

Усі ці речовини містять кальцій або магній, які нейтралізують кислотність. Конкретну норму внесення визначають залежно від складу матеріалу та характеристик ґрунту.

Важливо пам’ятати, що гіпс не використовують для розкислення. Його застосовують лише для поліпшення засолених ґрунтів.

Користь від вапнування

Правильно проведене вапнування має кілька важливих переваг.

По-перше, ґрунт отримує кальцій і магній, необхідні для нормального росту рослин. По-друге, активізується діяльність корисних мікроорганізмів, які беруть участь у формуванні родючого шару.

Крім того, після розкислення органічні добрива працюють значно ефективніше. Рослини краще засвоюють поживні речовини, а вміст шкідливих елементів у врожаї може зменшуватися.

Зміни у властивостях ґрунту відбуваються поступово. У деяких випадках помітний ефект проявляється лише через кілька років.

Які ґрунти потребують розкислення

Підвищена кислотність найчастіше спостерігається у таких типах ґрунтів:

дерново-підзолисті;

сірі лісові;

торф’яні;

болотні.

Іноді визначити кислий ґрунт можна за зовнішніми ознаками. Наприклад, на таких ділянках часто ростуть хвощ польовий, щавель, подорожник або верес.

Також ознакою може бути світлий відтінок землі та слабкий розвиток багатьох овочевих культур.

Які рослини по-різному реагують на кислотність

Більшість культур найкраще росте на нейтральних або слабокислих ґрунтах. До таких рослин належать капуста, буряк, смородина, конюшина та багато овочів.

Деякі культури можуть нормально розвиватися навіть на кислих ґрунтах. Наприклад, картопля або люпин.

Плодові дерева, такі як яблуня, груша, а також ягідні культури, малина чи аґрус, добре ростуть на слабокислих ґрунтах.

Коли проводити вапнування

Найчастіше процедуру проводять восени перед перекопуванням ділянки. Спочатку по поверхні рівномірно розсипають вапняний матеріал, після чого додають органічні добрива і перекопують ґрунт.

Осінні опади допомагають рівномірно розподілити речовину у верхньому шарі землі. Завдяки цьому кальцій поступово потрапляє до кореневої зони рослин.

Іноді вапнування виконують і навесні. У такому випадку матеріал вносять невеликими порціями перед першим розпушуванням ґрунту. Часто його змішують із перегноєм і додають безпосередньо у грядки.

Норми внесення вапна

Кількість матеріалу залежить від рівня кислотності ґрунту. Орієнтовні норми внесення меленого вапняку на один квадратний метр такі:

дуже кислий ґрунт – приблизно 0,5–0,6 кг;

сильно кислий – 0,4–0,5 кг;

кислий – 0,3–0,4 кг;

слабокислий – 0,25–0,3 кг.

Чим нижчий показник pH, тим більша кількість матеріалу потрібна для нейтралізації кислотності.

Використання вапна у садівництві

Окрім покращення ґрунту, вапно широко застосовують у садівництві. Наприклад, його використовують для побілки плодових дерев. Така обробка допомагає захистити кору від сонячних опіків, шкідників і грибкових інфекцій.

Також вапно використовують для дезінфекції теплиць, господарських приміщень і садового інвентарю. Це допомагає зменшити ризик поширення хвороб серед рослин.